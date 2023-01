SE I DAGO-SCOOP DA CORTINA NON VI HANNO SAZIATO A SUFFICIENZA, ECCO LE CHICCHE DI “CHI” - STRACULT I MEZZI GUANTI DI VISONE DI OLIVIA PALADINO "CHE NON SI VEDEVANO DAGLI ANNI '80" - RENZI DA' APPUNTAMENTO AI PAPARAZZI PER METTERSI IN POSA DA SCIATORE, LA RUSSA E SANTADECHÈ DISPERATI PER IL MANCATO ARRIVO DI GIORGIA MELONI (TRATTENUTA A ROMA PER LA CAMERA ARDENTE DI RATZINGER), LA CIOCCOLATA CALDA DI SANGIULIANO, MENTANA DEAMBULANTE CON I CAGNOLINI AL GUINZAGLIO, CONTE E OLIVIA ASSEDIATI DAI FOTOGRAFI SI BARRICANO DENTRO IL GRAND HOTEL SAVOIA: "PARE CHE NON SIANO MAI USCITI"