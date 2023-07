“SOLDI RESTITUITI A PRIGOZHIN? L’AVRÀ ORDINATO PUTIN” – COME MAI LO ZAR AVREBBE RIDATO AL SUO CUOCO I 10 MILIONI DI DOLLARI CHE GLI AVEVA SEQUESTRATO? LEGGETE COSA DICE IL CONSIGLIERE DEL MINISTERO DELL'INTERNO UCRAINO, ANTON GERASHCHENKO: “IMMAGINO CHE PRIGOZHIN POSSEGGA ALCUNE INFORMAZIONI COMPROMETTENTI SU PUTIN, DATO CHE SE LA CAVA DOPO UN AMMUTINAMENTO ARMATO E RIOTTIENE INDIETRO I SUOI SOLDI” – INTANTO LA RUSSIA INTERROMPE L’ACCORDO SUL GRANO E…

"Non sembra forse che sia stato un ordine personale del (presidente russo Vladimir) Putin?" Il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko commenta così su Twitter la notizia riportata dal sito russo Fontanka che i 10 milioni di rubli sequestrati a Yevgeny Prigozhin sarebbero già stati restituiti al capo della Wagner.

"Immagino che Prigozhin possegga alcune informazioni compromettenti su Putin, dato che se la cava dopo un ammutinamento armato e riottiene indietro i suoi soldi. Li userà per finanziare la sua prossima ribellione?", si chiede ancora Gerashchenko.

Medvedev: “Da gennaio 185mila nuove reclute nell'esercito”

Dal primo gennaio nell'esercito russo sono state reclutate altre 185 mila persone. Lo riferisce il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un video postato su Telegram citato dal Guardian. Si tratterebbe di professionisti a contratto e non di una seconda mobilitazione.

Un messaggio per dimostrare che con l’ammutinamento del Gruppo Wagner non c'è il rischio di una "diminuzione del potenziale bellico né a breve né tantomento a lungo termine", come aveva annunciato ieri anche il capo della commissione Difesa della Duma, Andrey Kartapolov.

Russia, navi con grano lascino Mar Nero prima del 17

La Russia ha fatto sapere che le navi che trasportano grano dai porti ucraini devono lasciare il Mar Nero prima della scadenza dell'accordo di Istanbul, il 17 luglio; un ultimatum dato dopo aver ribadito che non vi sono motivi per una nuova proroga del patto.

"La parte russa continua ad affrontare in modo coscienzioso e responsabile i propri obblighi nell'ambito dell'accordo, compiendo gli sforzi necessari nel rigoroso rispetto delle regole di procedura in modo che tutte le navi che vi partecipano possano completare con successo la loro missione e lasciare il Mar Nero prima che scada la sua validità scade", ha detto il ministero degli Esteri.

Mosca, non ci sono le basi per prolungare accordo su grano

Non ci sono "le basi" per prolungare l'accordo per l'esportazione del grano ucraino dai porti sul Mar Nero oltre la scadenza del 17 luglio. Lo afferma il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass.

