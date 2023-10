12 ott 2023 17:11

O “SOLE” MIO – ROBERTO NAPOLETANO È STATO ASSOLTO IN SECONDO GRADO, “PER NON AVER COMMESSO IL FATTO”, PER IL CASO DELLE COPIE “GONFIATE” DEL “SOLE 24 ORE” NEL PERIODO IN CUI ERA DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DI CONFINDUSTRIA – LE ACCUSE ERANO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – IN PRIMO GRADO, NAPOLETANO ERA STATO CONDANNATO A 2 ANNI E SEI MESI – L’EX AD DEL “SOLE” DONATELLA TREU E L’EX PRESIDENTE BENITO BENEDINI AVEVANO GIÀ PATTEGGIATO LA PENA…