"LA SOLITA SCANSAFATICHE" - SIPARIETTO SU INSTAGRAM TRA DILETTA LEOTTA E ZLATAN IBRAHIMOVIC

Da "www.corriere.it"

Siparietto su Instagram tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. La conduttrice di Dazn ha condiviso un video che la ritrae mentre beve un caffè, con tanto di commento “Poi torno ad allenarmi, promesso!”. Mentre sorseggia il caffè, dietro di lei passa Zlatan Ibrahimovic, che ha ricondiviso il video sul suo profilo, scrivendo: “La solita scansafatiche”.

Svelato il mistero social che riguarda Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, e Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Qualche giorno fa aveva destato curiosità il commento lasciato dallo svedese a una foto su Instagram di Diletta.

Lei che riposava sul terrazzo dopo un duro allenamento, lui che commentava: «Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti». La vicenda era proseguita su Tik Tok. Lei in tenuta sportiva minimal, beveva un caffè e prometteva di tornare subito ad allenarsi, ma dietro passava il giocatore svedese, famoso per la disciplina sportiva, che sogghignava come ad averla colta in flagrante per la seconda volta, e scriveva «La solita scansafatiche».

Che ci fosse sotto qualcosa, si era intuito. Ma ora il mistero è svelato ed è, manco a dirlo, una questione di marketing. I due sono i testimonial di Buddyfit, un’applicazione creata per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer. Ibra è il global brand ambassador del gruppo, Diletta la brand ambassador per l’Italia.

Ma come nasce questa idea? Da un’intuizione del suo fondatore Ciferri, che ha recepito la difficoltà di allenarsi da casa con costanza tramite le classiche applicazioni di fitness che però lasciano da solo l’utente. Da lì l’idea di facilitare la connessione con un personal trainer a distanza, che possa seguire la persona nei propri allenamenti. «Gli ultimi eventi hanno rivoluzionato completamente l’industria del fitness – ha spiegato – e oggi le esigenze delle persone sono cambiate.

Dopo aver sperimentato la possibilità di allenarsi anche a casa, le persone ricercano la flessibilità di potersi allenare dove vogliono e quando vogliono abbinando alla palestra il lavoro a casa. Lavoriamo da mesi al progetto, ed oggi siamo orgogliosi di lanciare l’app ufficialmente in Italia, nostro primo mercato, con Zlatan e Diletta che hanno creduto in noi».

