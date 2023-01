“SOLO CHI NON CONOSCE LA MAFIA PUÒ PENSARE A UNA TRATTATIVA SEGRETA” - PASQUALE ANGELOSANTO, IL COMANDANTE DEL ROS, RESPINGE LE IPOTESI DEI COMPLOTTARI SULL'ARRESTO DI MESSINA DENARO E SPIEGA COSA HA TRADITO IL BOSS: “SAPEVAMO DI QUALI PATOLOGIE SOFFRIVA, MA C’ERA UNA ANOMALIA EVIDENTE. QUANDO AVEVA L'APPUNTAMENTO MEDICO FISSATO, ANDREA BONAFEDE E IL TELEFONO INTESTATO A LUI ERANO IN DUE POSTI DIVERSI. È SUCCESSO ANCHE LUNEDÌ SCORSO: POCO PRIMA DELLA VISITA, IL VERO ANDREA BONAFEDE ERA A CASA SUA” – I CELLULARI SPENTI, I “TRADITORI” E…

Estratto dell'articolo di Fiorenza Sarzanini per il “Corriere della Sera”

«Chi pensa a trattative segrete o addirittura a una consegna concordata umilia gli investigatori e i magistrati che per anni hanno lavorato giorno e notte per catturare Matteo Messina Denaro». Il generale dei carabinieri Pasquale Angelosanto, il comandante del Ros che lunedì con i suoi uomini ha arrestato il boss della mafia ricercato da trent' anni, non appare affatto colpito dai sospetti […]

Ammetterà che è sorprendente scoprire che Matteo Messina Denaro viveva a pochi chilometri dal paese dove è nato, si curava a Palermo e faceva una vita normale.

«Non è un caso se il procuratore Maurizio De Lucia ha parlato di "borghesia mafiosa". La rete che lo ha protetto è molto stretta. E non dimentichiamoci che svariate volte, in tutti questi anni, siamo stati vicinissimi alla cattura e poi siamo stati beffati o traditi».

Si riferisce a uomini delle istituzioni?

«La storia è segnata da politici, appartenenti alle forze dell'ordine, funzionari dello Stato arrestati o indagati per aver avvisato il boss che il cerchio si stava stringendo».

E invece questa volta quando avete capito che il cerchio si era davvero stretto?

«Venerdì scorso, il 13 gennaio, quando il signor Andrea Bonafede ha confermato una particolare terapia presso la clinica la Maddalena. Ma la certezza io l'ho avuta soltanto quando il colonnello Arcidiacono mi ha telefonato e mi ha detto: "L'abbiamo preso, ha ammesso di essere lui"».

Quanto tempo fa avevate imboccato questa pista?

«Qualche mese fa. Grazie a indagini e intercettazioni sapevamo di quali patologie soffriva Messina Denaro e abbiamo fatto partire le verifiche. Ci eravamo insospettiti perché in determinati momenti i suoi familiari avevano comportamenti anomali. All'improvviso annullavano impegni già presi, spegnevano i telefoni, diventavano irrintracciabili e dunque abbiamo pensato che questo potesse accadere in occasione di interventi chirurgici o comunque di cure mediche particolari. A quel punto ci siamo concentrati sui database sanitari e siamo andati su obiettivi mirati».

Che vuol dire?

«Abbiamo cercato nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani la lista di chi aveva oltre 55 anni e si stesse curando, anche con l'acquisto di farmaci specifici, per queste patologie. Abbiamo incrociato i dati e ottenuto una lista di circa 150 codici. Ci tengo a dire che non è mai stata violata la privacy dei cittadini perché abbiamo lavorato su codici, non su nominativi.

Soltanto quando la cerchia si è molto ristretta abbiamo avviato le verifiche personali. E agli inizi di dicembre siamo arrivati a Bonafede. Il 29 dicembre ha prenotato una visita per il 16 gennaio. Ci siamo preparati per intervenire. Il soggetto corrispondeva anche perché appartenente a una famiglia mafiosa vicina al padre di Matteo Messina Denaro, ma c'era un'anomalia evidente».

Quale?

«Quando aveva l'appuntamento fissato spesso era da un'altra parte. Il suo telefonino si trovava a Campobello. E questo è successo anche lunedì scorso. Poco prima della visita il vero Andrea Bonafede era a casa sua. A quel punto abbiamo fatto scattare l'operazione con oltre 150 uomini, la maggior parte dentro e fuori la clinica. All'orario fissato abbiamo chiuso i cancelli e controllato tutte le persone che erano all'interno. Il signor Bonafede si è sottoposto a tampone e poi si è diretto verso il bar. In quel momento è stato fermato».

Lei era già a Palermo?

«Ero al comando della Legione in attesa della telefonata. Dall'avvio dell'operazione alla cattura sono trascorsi novanta minuti, i più lunghi della mia vita».

Ammetterà che averlo preso in Sicilia e aver scoperto che viveva nella zona dove è nato alimenta sospetti.

«Soltanto chi non conosce davvero la mafia può pensare a una trattativa segreta. Messina Denaro in tutti questi anni ha vissuto lontano dalla sua cerchia stretta di familiari e conoscenti. Noi e la polizia abbiamo arrestato centinaia di fiancheggiatori ma abbiamo sempre avuto la certezza che utilizzassero un'attenzione maniacale negli spostamenti e negli incontri. Inoltre i nostri pedinamenti dovevano essere inevitabilmente larghi proprio per non far scattare l'allarme. E poi c'è un altro elemento che non deve essere ignorato».

Dica.

«Io ho sempre raccomandato di non lasciare nulla di intentato, ma anche di non rischiare. Davvero si può pensare che avremmo concordato la cattura in una clinica dove c'erano decine di malati con il rischio che potesse esserci un conflitto a fuoco o comunque che qualcuno potesse essere messo in pericolo?».

