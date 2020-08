“SONO CADUTO IN MARE DA UNA NAVE CROCIERA” – IL GIALLO DEL TURISTA BRITANNICO DI 55 ANNI RIPESCATO DOPO TRE GIORNI IN BALIA DELLE ONDE AL LARGO DI MARBELLA - L’UOMO, AGGRAPPATO A UNA TAVOLA DA SURF, È STATO AVVISTATO DALLO STAFF DI UNO YACHT CHE HA DATO L’ALLARME – IL NAUFRAGO STA BENE, MA LA SUA VERSIONE DEI FATTI FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI VISTO CHE…

Alexia Penna per "www.today.it"

turista pescato in mare dopo tre giorni 3

È un vero e proprio giallo la storia dell'uomo inglese, salvato in mare dalla guardia costiera spagnola, che sosteneva di trovarsi alla deriva da tre giorni dopo essere caduto da una nave da crociera. Attorno alle 2 del pomeriggio di lunedì 24 agosto, il naufrago è stato avvistato al largo, a dieci miglia a sud ovest di Marbella, dallo staff di uno yacht, Estelar, che ha immediatamente chiamato i soccorsi, provvedendo nel frattempo, a sostenere e rincuorare l'uomo.

Era completamente vestito, ma agitato, un po' spaventato e infreddolito, e si era aggrappato, non è ben chiaro come, a una tavola da surf che durante la sua avventura in mare, gli avrebbe letteralmente salvato la vita, consentendogli di restare a galla anche nei momenti di totale sconforto e di debolezza.

salvamar vega

Tre giorni in balìa delle onde

Gli uomini a bordo della Salvamar Vega, allertati, si sono subito mobilitati e sono giunti in fretta sul posto. Qui hanno trovato il protagonista di questa storia in uno stato di forte ipotermia e, dopo aver constatato che le sue condizioni di salute erano tutt'altro che buone, lo hanno accompagnato al vicino porto di Estepona, sulla costa andalusa, dove un'ambulanza lo ha preso in carico e portato all'ospedale locale per i dovuti accertamenti.

salvamar vega

Il naufrago, 55 anni e di nazionalità britannica, non ha dato fino ad ora ulteriori dettagli a proposito dell'avventura che sostiene di aver vissuto: tre giorni e due notti in mare, in balia delle onde, delle condizioni atmosferiche, senza nè mangiare, nè bere. Quasi un miracolo trovarlo ancora vivo.

Bugia o verità?

Un racconto che certo, lascia qualche perplessità. L'uomo ha precisato di trovarsi, tre giorni prima, su una nave da crociera sulla quale stava trascorrendo le sue vacanze: proprio da qui sarebbe precipitato in mare, completamente vestito. La cosa strana è che però indossava anche un giubbotto salvagente: se si fosse trattato di uno "scivolone" accidentale, per quale motivo sarebbe già stato attrezzato per riuscire a salvarsi la vita?

turista pescato in mare dopo tre giorni 4

Potrebbe essersi trattato di una fuga? O semplicemente, è stata la messinscena di un megalomane? Difficile al momento sapere con certezza come siano andate le cose, ma sui fatti sta indagando anche la polizia locale.

La misteriosa tavola da surf

La nave dalla quale l'uomo dice di essere caduto accidentalmente deve essere ancora identificata dalle forze dell'ordine e ancora non è chiaro come sia riuscito a procurarsi, una volta in acqua, la tavola da surf sulla quale è stato trovato aggrappato. Una cosa è certa però: che la storia sia vera oppure che si tratti solo della "favola" di un millantatore, l'uomo è riuscito a rimediare una severa ipotermia che gli ha causato un forte malessere, tanto spavento e che l'ha costretto al ricovero in ospedale.

turista pescato in mare dopo tre giorni 1

La polizia che si sta interessando dello strano caso verificatosi al largo della costa andalusa, ha confermato di non aver in mano nessuna denuncia di scomparsa che riguarda il bizzarro turista.

turista pescato in mare dopo tre giorni 2 salvamar vega 1