Marco Gasperetti per corriere.it

mario cipollini sabrina landucci

Colpevole di lesioni e minacce nei confronti dell’ex moglie. Mario Cipollini, l’ex campione di ciclismo, è stato condannato dal tribunale di Lucca a 3 anni di carcere e a risarcire la parte civile per 85 mila euro. «Sono contenta, giustizia è stata fatta, sono stati momenti difficili ma adesso posso vede un po’ di luce», ha commentato Sabrina Landucci, l’ex moglie di Cipollini, sorella di Marco Landucci, ex portiere di Inter e Fiorentina e allenatore in seconda della Juventus.

I tre anni complessivi di pena riguardano anche le accuse per le minacce all’attuale compagno della Landucci, Silvio Giusti. Nella sua requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto due anni e mezzo.

