"Proprio questa mattina in Cdm questo argomento è stato trattato, anche con l'ipotesi di eventuali sanzioni penali. Non è stato trattato il principio, al quale sarei anche abbastanza contrario, dell'introduzione dell'omicidio sul lavoro perché con l'esperienza dell'omicidio stradale, che ha aumentato a dismisura la pena, gli incidenti non sono diminuiti ma aumentati".

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera, in merito ad eventuali provvedimenti normativi che puntino a fronteggiare il problema delle morti sul lavoro. "Sono allo studio altre misure per contrastare il lavoro sommerso", ha aggiunto.

"Esiste una circolare del Csm che dice che è sufficiente la creazione di gruppi di lavoro specializzati presso le singole procure. Io non credo che la creazione di una procura nazionale con compiti nazionali possa essere più efficace. Ammetto però che la frammentazione nelle procure più piccole dove non esistono questo gruppi specializzati possa sembrare insufficiente. Il nostro orientamento è quello intermedio: è quello di devolvere alle procure distrettuali questa competenza in modo da dare un indirizzo omogeneo nell'ambito di un distretto. È tutto oggetto di discussione".

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera, in merito alle richiesta sull'istituzione di una procura nazionale specializzata per le morti sul lavoro.

OPERAIO MUORE TRAVOLTO DA CROLLO D'UN MURO NEL PALERMITANO

Un Operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, investito dal crollo del muro di un'abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell'Asp.

La ditta stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un'immobile in campagna. L'operaio di 50 anni, originario di Lascari, è stato travolto dai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sta arrivando il medico legale e il magistrato di turno della procura di Termini Imerese.

