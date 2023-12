“SONO DISPIACIUTA SE QUALCUNO POSSA AVER FRAINTESO LA MIA COMUNICAZIONE E MESSO IN DUBBIO LA MIA BUONA FEDE” – CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL PER ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI DOPO ESSERE STATA MULTATA PER UN MILIONE DI EURO DALL’ANTITRUST PER IL CASO DEL PANETTONE BALOCCO GRIFFATO CON IL SUO NOME: "È STATA UN'OPERAZIONE COMMERCIALE COME TANTE NE FACCIO OGNI GIORNO. IMPUGNERÒ LA DECISIONE INGIUSTA NELLE SEDI COMPETENTI…”

LA RISPOSTA DI CHIARA FERRAGNI DOPO LA MULTA DELL'ANTITRUST

Mi dispiace che dopo tutto l'impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un'operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede. Quella con Balocco è stata un'operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all'ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell'accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è li in ospedale, è quel che più conta.

Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione, e messo in dubbio la mia buona fede. lo e la mia famiglia continueremo a fare beneficenza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita. E dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti.

