“SONO DISPOSTA A FARE SESSO SUBITO” – UN POLIZIOTTO DI SAN DIEGO È STATO FREGATO DA UNA DONNA CHE STAVA PORTANDO IN CARCERE. LA DETENUTA GLI HA PROPOSTO UNA SVELTINA E LUI NON HA SAPUTO RESISTERE: È SALITO DI CORSA SUL RETRO DELLA MACCHINA DI PATTUGLIA, MA È RIMASTO BLOCCATO CON LEI SUL SEDILE POSTERIORE. A QUEL PUNTO È STATO COSTRETTO A...

DAGONEWS

poliziotto fa sesso con una detenuta a san diego 8

È finito nei guai un poliziotto di San Diego che si è accidentalmente chiuso nella macchina di pattuglia dopo aver arrestato una donna che gli ha proposto di fare sesso. Per il caso è stata aperta un’indagine che ha portato alle dimissioni dell’agente.

Il fatto è successo lo scorso agosto, ma adesso la polizia ha reso pubblici i dettagli imbarazzanti che hanno portato Anthony Hair alle dimissioni. Dopo l’arresto l’uomo ha acceso la telecamera mentre portava la sospettata nella prigione locale di San Diego: il loro incontro e la loro conversazione sono stati catturati in video.

Durante lo scambio, la donna ha chiesto a Hair se fosse sposato o single, ammettendo anche che non le dispiaceva collaborare con il sistema e dicendo senza mezzi termini: «Sono pronta a scopare in questo momento». Hair le ha ordinato di non parlare in quel modo perché la loro discussione veniva registrata. Ma subito dopo, il poliziotto ha spento la telecamera e l’auto ha rallentato fino a fermarsi.

Venti minuti dopo, Hair ha contattato via radio un altro agente richiedendo la chiave principale per tutte le auto di pattuglia: si era chiuso accidentalmente sul sedile posteriore con la donna e non sapeva come uscire. Ai superiori ha raccontato di essere salito sul sedile posteriore per verificare le condizioni di salute della donna, aggiungendo che la bodycam si era spenta accidentalmente. La donna ha detto di non aver fatto sesso con il poliziotto, ma è stata smentita dalle tracce di sperma trovate sui vestiti di entrambi.

