“SONO FIERA DELLE MIE ORIGINI SINTI” – LA COMICA BRENDA LODIGIANI SCRIVE UN LIBRO IN CUI RACCONTA LA SUA VITA TRA CAMPO NOMADI E UN QUARTIERE POPOLARE DI UN PAESE IN PROVINCIA DI LODI: “ERO UN PO’ SFIGATELLA, NON AVEVO VESTITI DI MARCA. NON C’ERANO SOLDI. HO SEMPRE VISSUTO BENE LE MIE ORIGINI SINTI, MA MIA MADRE NO: È STATA ABBANDONATA ED È STATA AFFIDATA A UNA FAMIGLIA DI NON NOMADI E…”

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

Brenda Lodigiani, comica tra le più apprezzate della sua generazione, capace di trasformarsi dall’androide Ester Ascione ad Annalisa passando per Orietta Berti, ha scritto un libro. E, fin qui, non c’è molto di strano.

Anche la milanese imbruttita, altro suo personaggio, «direbbe: “Qua bisogna fatturare”… in realtà mai avrei pensato di pubblicare un libro, io che al massimo scrivo i post su Instagram», racconta.

Eppure non solo lo ha fatto, ma ha scritto un romanzo, Accendi il mio fuoco (edito da Sperling & Kupfer). «Non volevo per forza scrivere qualcosa di divertente».

Ne è nato un libro con molti richiami autobiografici, in cui, per la prima volta, parla delle sue origini e svela che per metà sono sinti. «La mia protagonista si chiama Kelly...

una furbata visto che mi chiamo Brenda (il riferimento è a Beverly Hills 90210, ndr. ). Anche lei, come me, prova quella sensazione di voler appartenere a un gruppo ma non essere abbastanza per farlo. È troppo bionda per confondersi con i cugini sinti e troppo sinti per essere inclusa dai bambini “fighi” della sua cittadina di provincia».

accendi il mio fuoco brenda lodigiani

È quello che è successo a lei?

«Beh, sì. La sensazione era di essere sdoppiata: da una parte c’era la vita al campo, dai cugini. Dall’altra c’era quella “normale”, di provincia. Ero un po’ sfigatella, non avevo vestiti di marca, non c’erano soldi».

È cresciuta a Sant’Angelo Lodigiano, in un quartiere «molto, molto popolare, in cui c’erano pochi bambini ma con quelli eravamo una comune in cui ti scambiavi vestiti e varicelle».

Ha vissuto sempre bene le sue origini sinti.

«Mamma meno. Lo ha scoperto quando era adolescente: mia nonna, che viveva nelle carovane, l’aveva abbandonata, affidandola a una famiglia di Gagi (persone non nomadi). Nel tempo, con mille fatiche, ha riallacciato i rapporti. Io ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa avventura: per me era una meraviglia andare nel campo, c’erano tanti bambini. Lì potevo fare quello che volevo».

brenda lodigiani 1

Non aveva mai parlato di queste origini.

«Per me non sono un peso o un tabù, ma ho tenuto sempre un secondo binario in cui correva questa seconda vita. Anche io, come Kelly, ho un aspetto insospettabile. Sono bionda, chiara… mia mamma è morettona, con gli occhi verdi: da bambina volevo essere quella roba lì, e indossare gonne lunghe a fiori che tuttora alla fine non metto mai».

Lo spettacolo nella sua vita è arrivato attraverso la danza: «Sognavo di diventare una ballerina. Non ero la più brava ma sono molto competitiva e non ho mollato. A 18 anni, mi hanno chiamata a Disney Channel».

brenda lodigiani nei panni di annalisa

Gli inizi come comica sono datati 2009: «A Scorie . Poi vinse Sanremo Arisa e mi chiesero di imitarla. Mi pareva follia, invece... anche ora mi ripeto: prima o poi capiranno che mi sono improvvisata comica».

Nel frattempo, però, lavora con la Gialappa’s: «Il sogno di ogni comico».

E in quello studio ha conosciuto Paola Cortellesi.

«Se ho iniziato a fare questo lavoro è grazie a lei. La vedevo in tv e ho capito che quello che avevo dentro si poteva tradurre in quella cosa lì che vedevo fare solo da lei. È stata fondamentale».

