Madonna si sente fortunata ad essere viva. Un mese dopo il ricovero in ospedale per una grave infezione, la popstar è tornata su social media per condividere delle riflessioni personali, tra cui quella su come l'affetto dei suoi cari l'abbia aiutata nella guarigione.

"L'affetto della famiglia e degli amici è la migliore medicina - si legge in un post su Instagram in cui vengono mostrate anche una serie di foto con i suoi sei figli -. Quando ci sono state situazioni serie i miei figli ci sono stati per me. Ho visto un aspetto di essi che non avevo mai visto prima". Continua dicendo che ha avuto in dono uno scatto Polaroid dal suo manager Guy Oseary. Si tratta di una foto scattata da Andy Warhol di Keith Haring che indossa una giacca con una stampa del volto di Michael Jackson.

"Ho pianto - aggiunge - quando ho ricevuto questo regalo perché mi sono resa conto di quanto sono fortunata ad essere viva e quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e molte altre che non ci sono più". Ad inizio luglio Madonna ha anche annunciato che l'avvio del suo tour internazionale Celebration è stato posticipato ad ottobre.

La 64enne aveva precedentemente affermato di essere "sulla strada del recupero" dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Avrebbe dovuto iniziare un tour mondiale di sette mesi nelle prossime settimane, ma ha dovuto rimandarlo.

