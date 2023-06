“SONO GIULIA TRAMONTANO, MIO MARITO MI HA DATO FUOCO E VORREI RACCONTARVI LA MIA STORIA” – SU TIKTOK È COMPARSO IL VIDEO DI UN’AVATAR CHE IMPERSONA LA RAGAZZA INCINTA, UCCISA A SENAGO DAL FIDANZATO, ALESSANDRO IMPAGNATIELLO E RACCONTA COME È STATA AMMAZZATA – IN UN ALTRO FILMATO, SI INVENTA DI SANA PIANTA UN VIRGOLETTATO DEL BARMAN KILLER: “SCUSA GIULIA PER AVER TRADITO TE E IL PICCOLO THIAGO” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Simona Pletto per “Libero quotidiano”

l avatar di giulia tramontano su tiktok 1

Ci mancava Giulia Tramontano trasformata in un avatar, che racconta in prima persona la propria morte. E dire che ancora deve essere ispezionata e sepolta.

Una spettacolarizzazione del dolore di pessimo gusto, hanno contestato in molti sul web. La vittima dell’omicidio di Senago “tornata in vita” in versione ‘robotica su TikTok, ha comunque scatenato non poche polemiche.

«Sono Giulia Tramontano, mio marito mi ha dato fuoco e vorrei raccontarvi la mia storia», esordisce la ragazza riprodotta con una fisionomia che scimmiotta quella reale, grandi occhi chiari e capelli lunghi biondi.

«Ero una donna di 29 anni incinta di sette mesi, piena di speranze e sogni per il futuro, ma tutto è cambiato in un attimo», continua.

Poi scende nei dettagli, sempre più horror, che trovano quasi un milione e mezzo di visualizzazioni e oltre centomila like. A confezionare la clip è un profilo che ormai da tempo riporta in vita i morti. Ma non è finita qui.

#cronacanera #crimine #truecrime ? Sewol ferry - Kdrama @danybrandi È troppo tardi per chiedere scusa perché questa specie di essere ha ucciso DUE VITE innocenti. Mi fa rabbia che questi soggetti uccidono la propria fidanzata per avere poi qualche scappatella. Con quelle mani doveva solo proteggerli e non stappare delle vite innocenti. Sentite condoglianze alla famiglia per la perdita. #giuliatramontano

IL VIDEO CON IL FINTO VIRGOLETTATO DI ALESSANDRO IMPAGNATIELLO SU TIKTOK

Se Giulia robot è l’apice, nuove vette vengono raggiunte da un altro tipo di contenuti fiction. Parliamo di brevi video che, romanzando il reale, costruiscono una mini sceneggiatura sui due protagonisti. In uno di questi, Alessandro chiede perdono a Giulia: «Scusa Giulia per aver tradito te e il piccolo Thiago e per aver messo incinta un’altra ragazza», dice attraverso un virgolettato completamente inventato. E lei risponde in sintesi: «È tardi per il perdono». Un’invenzione quanto meno di dubbio gusto.

Poi c’è la storia reale, l’orrore vero, il castello di bugie di un ‘manipolatore narcisista’ che gli inquirenti cercano ora dopo ora di smontare. […]

