“SONO GRATO PER ESSERE SOPRAVVISSUTO” – A SEI MESI DALL’ACCOLTELLAMENTO, PARLA SALMAN RUSHDIE CHE HA RISCHIATO DI ESSERE AMMAZZATO DA UN FANATICO INCAZZATO PER I SUOI “VERSETTI SATANICI” – LO SCRITTORE HA PERSO L’USO DI UNA MANO E UN OCCHIO, MA RACCONTA DI NON PROVARE AMAREZZA: “UNO DEI MODI IN CUI HO AFFRONTATO L'INTERA FACCENDA È GUARDARE AVANTI E NON INDIETRO. QUELLO CHE SUCCEDE DOMANI È PIÙ IMPORTANTE DI QUELLO CHE È SUCCESSO IERI…”

DAGONEWS

Salman Rushdie

A sei mesi dall’accoltellamento a un evento letterario a New York, Salman Rushdie torna a parlare, dichiarando di sentirsi fortunato e grato di essere sopravvissuto all’attacco.

«Sono fortunato - ha detto Rushdie in un'intervista che il New Yorker ha pubblicato lunedì - Quello che voglio davvero dire è che il mio principale sentimento travolgente è la gratitudine».

L'autore è stato in ospedale per sei settimane e ha perso la vista da un occhio e l'uso di una mano. Per l’attacco è stato arrestato il 24enne Hadi Matar: lui si è dichiarato non colpevole, ma per gli investigatori ha tentato di eseguire la fatwa che il defunto leader iraniano Ayatollah Ruhollah Khomeini ha emesso sulla vita di Rushdie dopo che molti musulmani hanno trovato i “Versetti satanici” blasfemi.

hadi matar fermato

Nell'intervista al New Yorker condotta dal collega autore David Remnick, Rushdie ha incolpato solo Matar per l'accoltellamento, rifiutandosi di dare responsabilità ai responsabili della sicurezza. «Ho cercato di evitare recriminazioni e amarezza. Uno dei modi in cui ho affrontato l'intera faccenda è guardare avanti e non indietro. Quello che succede domani è più importante di quello che è successo ieri». Poi un pensiero è stato rivolto anche alla moglie Rachel Eliza Griffiths: «Ha preso il sopravvento in un momento in cui ero impotente.

Ha appena preso il controllo di tutto, oltre a dover sopportare il peso del fatto che sono stati quasi ucciso». L'intervista di Rushdie è stata pubblicata pochi giorni prima della data di uscita del 9 febbraio per il suo nuovo romanzo Victory City. L'agente delo scrittore, Andrew Wylie, ha detto che Rushdie «non farà alcuna apparizione pubblica per promuovere il suo prossimo romanzo».

