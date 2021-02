“SONO INCINTA DI CINQUE MESI” - DOPO SETTIMANE DI RUMOR, BELIN BELEN CONFERMA A “CHI” DI ASPETTARE UN FIGLIO DA ANTONINO SPINALBESE: “LA NOSTRA STORIA CI HA TRAVOLTO E VOLEVAMO SEMPRE DI PIÙ E IO SONO COSÌ, NON SONO UNA CHE DICE “ASPETTIAMO”. SENTO CHE È UNA BAMBINA” - “MI SONO SEMPRE PIACIUTI GLI STRONZI, MA PER QUANTO TI DIVERTANO ALL’INIZIO NON TI DANNO SERENITÀ. ANTONINO È UN UOMO GENTILE. GUADAGNA MENO DI ME? POSSO PAGARMI DA SOLA L’ALBERGO PIÙ BELLO DEL MONDO…”

Sul numero di Chi in edicola questa settimana Belen Rodriguez conferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana. «Sono entrata nel quinto mese di gravidanza», rivela la showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il padre è Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola, che ha conosciuto otto mesi fa.

«Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). “Mamma mia, che bel viso che hai!”, gli ho detto». «Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile”».

«Il primo bacio? È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita».

Belen spiega anche perché abbia scelto un ragazzo semplice: «Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone “potenti”, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola».

Belen è rimasta incinta dopo quattro mesi di relazione: «Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità». «Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo».

Belen ha anche messo in conto le critiche alla notizia della gravidanza: «Sì, certo, ormai faccio i conti anche con questo, perciò mi sono chiusa nel silenzio. Sono anni che vengo giudicata e ci soffro, chiunque preferirebbe avere un complimento piuttosto che una critica pesante. Ma poi l’unico ragionamento sensato è che sono pregiudizi o giudizi che non sono mai una cosa bella, intelligente, sensata perché chi li emette non vive con me e non sa che cosa io abbia provato e che cosa mi abbia spinto a comportarmi in un certo modo».

«Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio». Sul sesso del figlio, dice: «Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta».

Nella lunga intervista parla per la prima volta anche Antonino Spinalbese: «Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo».

