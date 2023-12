“SONO IO, VENITEMI A PRENDERE” - ANASTASIA RONCHI, LA 16ENNE SCOMPARSA DA PAVIA È STATA RITROVATA A CAMAIORE. L'IPOTESI DEL GESTO DI RIBELLIONE DOPO CHE LA FAMIGLIA AVEVA LASCIATO LA TOSCANA, I LUOGHI DELLA SUA INFANZIA, PER LA LOMBARDIA - LA SORELLA MAGGIORE MICOL, SPEAKER RADIOFONICO: “NON SO COSA ABBIA FATTO PER NOVE GIORNI. MA È CON NOSTRO PADRE E LA MAMMA”

Davide Maniaci per milano.corriere.it

È stata ritrovata Anastasia Ronchi, la sedicenne scomparsa da Pavia lo scorso 13 dicembre. Lo ha reso noto la sorella maggiore Micol, speaker radiofonica dopo i continui appelli via social: «Non so come stia, non so cosa dice, non so cos'ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma». Sarebbe stata la stessa giovane a chiamare i genitori chiedendo che la raggiungessero a Camaiore, in provincia di Lucca: «Sono io, venitemi a prendere, sono alla stazione».

Da quanto si apprende, Anastasia sta bene. Aveva raggiunto la Toscana e le ultime segnalazioni di avvistamento erano giunte dalla Versilia, soprattutto da Viareggio, i luoghi dell'infanzia. La ragazza ha deciso nelle scorse ore di contattare la famiglia. Il suo sarebbe stato un gesto di ribellione, un allontanamento volontario dopo che i Ronchi avevano lasciato la Toscana per Pavia. «Ringrazio tutti per l'enorme supporto che ci avete dato», ha scritto la sorella, che «per onore di cronaca» ha promesso che spiegherà in seguito i particolari della vicenda.

