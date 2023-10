“SONO LIBERO DALLA COCAINA, VOGLIO TORNARE” – SAMUELE LIPPI, IL SINDACO DI CECINA (LIVORNO) CHE VENNE BECCATO DAI CARABINIERI CON UNA DOSE DI POLVERINA BIANCA, IN AUTO, IL 17 LUGLIO SCORSO, DICE DI ESSERE USCITO DAL TUNNEL E DI ESSERE PRONTO A TORNARE A FARE IL SUO LAVORO DA PRIMO CITTADINO: “LA MIA GIUNTA SI OPPONE. ALLORA POTREBBERO ARRIVARE LE MIE DIMISSIONI, E IN QUESTO CASO C’È IL RISCHIO CHE TUTTI VADANO A CASA…”

«Sto meglio, ho passato tre mesi a curarmi al Serd, voglio tornare a fare il sindaco, ho un mandato che mi è stato affidato dai cittadini e vorrei rispettarlo». Il sindaco di Cecina Samuele Lippi si dice pronto a rientrare.

Era il 17 luglio quando venne fermato dai carabinieri con la cocaina, in auto. Da quel giorno, è uscito di scena, si è dedicato alla famiglia. Il suo posto è stato preso temporaneamente dal vice sindaco. Ma adesso dice di essere guarito: «Sto bene, sono libero dalla cocaina e continuo ad andare dallo psicologo per prevenire ricadute».

Sono in tanti, però, a non vedere di buon occhio il suo rientro. Soprattutto [nella maggioranza del Pd. «La mia giunta si oppone», dice. Eppure lui scalpita: «È vero, ho sbagliato, ma non posso pagare per tutta la vita il fatto di essere inciampato. Ho chiesto scusa, chiedo ancora una volta scusa. Detto questo, spero che la giunta e il Partito Democratico possano aprire un confronto. Anche perché – ha aggiunto – ci sono tanti progetti che avevo iniziato e che vorrei portare a compimento».

Ammette di sentire resistenze nel partito: «E allora potrebbero arrivare le mie dimissioni, in questo caso c’è il rischio che l’intera giunta vada a casa, mi sono arrivate voci che, in caso di un mio ritorno, sono pronte le dimissioni in blocco degli assessori. E’ un peccato, sono quelle persone che ho nominato io in giunta». In ogni caso, Lippi vorrebbe «convocare al più presto una giunta […] per fare il punto della situazione sul lavoro svolto in mia assenza, per colpa mia è stato perso del tempo che va recuperato […]».

[…] Quel che è certo, è che Lippi vuol tornare a lavorare: «È un mio diritto. Se sarà il Comune, ben venga, porterò a conclusione il mandato da sindaco per terminare i tanti progetti iniziati. Altrimenti mi piacerebbe lavorare nel sociale».

