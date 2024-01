“SONO LIETA CHE IL GOVERNO ABBIA VOLUTO VELOCEMENTE RIEMPIRE UN VUOTO LEGISLATIVO” – CI VOLEVA UN DISEGNO DI LEGGE (CON NUOVE REGOLE SULLA BENEFICENZA E LE ATTIVITA' COMMERCIALI) PER SPINGERE CHIARA FERRAGNI A NON COMMETTERE PIU' “ERRORI DI COMUNICAZIONE”: “EVITA IL RISCHIO CHE DA ORA IN POI CHIUNQUE VOGLIA FARE ATTIVITÀ DI BENEFICENZA IN PIENA TRASPARENZA DESISTA PER LA PAURA DI ESSERE ACCUSATO DI COMMETTERE UN’ATTIVITÀ ILLECITA…”

(ADNKRONOS) - "Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali". Lo afferma Chiara Ferragni in una nota, commentando il via libera da parte del Consiglio dei ministri al cosiddetto 'ddl Ferragni', contenente norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza, con misure più stringenti per influencer e testimonial.

(ADNKRONOS) - "Questo disegno di legge consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura essere accusato di commettere un’attività illecita”. Così Chiara Ferragni in una nota, commentando il via libera da parte del Consiglio dei ministri al ddl contenente norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza, con misure più stringenti per influencer e testimonial

