“SONO UNA MADRE SPOSATA DI 36 ANNI E ULTIMAMENTE MI IMMAGINO IN SCENARI SESSUALI CON ALTRI UOMINI” – UNA MILF INGRIFATA SCRIVE A “IL DOMANI” CONFESSANDO DI ESSERE CONTRARIA AL TRADIMENTO MA DI NON POTER FARE A MENO DI FANTASTICARE A OCCHI APERTI SU ALTRI MASCHIETTI – LA RISPOSTA: “LA MONOGAMIA HA DELLE LACUNE IMPERDONABILI. LA FANTASIA È TUTTO CIÒ CHE CI RIMANE, SE LA POLIGAMIA NON È UN’OPZIONE...”

Estratto da la “Posta del cuore” di Giulia Pilotti per “il Domani”

Cara Giulia, sono una madre sposata di 36 anni e sto con mio marito da 12. Abbiamo un bambino di cinque e la nostra vita, sia da fuori che da dentro, è tutto ciò che si potrebbe desiderare da un matrimonio; eppure, ultimamente mi ritrovo a prendermi delle sbandate per altri uomini, una cosa che non mi è mai capitata in passato.

Ho sempre avuto occhi solo per mio marito e sono molto contraria al tradimento. Ciononostante non posso fare a meno di invaghirmi di gente che incontro in palestra o dei papà degli altri bambini all’asilo. Mi scopro a fantasticare a occhi aperti su di loro, a immaginarmi scenari sessuali di cui mi vergogno molto. Queste cotte durano qualche giorno e si esauriscono, ma sono continue e mi occupano la mente, oltre a mettermi a disagio.

Come dicevo l’infedeltà non sarà mai un’opzione per me, amo troppo mio marito e non gli farei mai una cosa del genere, senza contare il disgusto che proverei nei confronti di me stessa, ma vorrei capire perché tutto d’un tratto mi succede questa cosa e come faccio a liberarmene.

Cara S., come forse sai se leggi questa rubrica sono anch’io una grande fan della monogamia.

Ma non facciamo finta di non vederne le falle. Non credo che si sminuisca il valore di una relazione a lungo termine se si ammette che la monogamia ha delle lacune imperdonabili.

Il brivido dell’inizio, vedere una persona nuda per la prima volta, l’innamoramento, quella cosa che ti prende tra lo stomaco e le mutande quando pensi all’altro, sono tutte cose che archiviamo quando decidiamo di passare la vita con un solo uomo o una sola donna, compensando sicuramente con molti altri vantaggi (tipo non dover mai più vedere una persona nuda per la prima volta).

La fantasia è tutto ciò che ci rimane, se la poligamia non è un’opzione, ed è un passatempo innocuo. Devi essere un po’ meno severa con te stessa, disgusto mi sembra una parola un po’ forte. Non che ti stia incoraggiando ad andare a letto con un altro, ma vorrei che ridimensionassi la gravità della situazione. […]

