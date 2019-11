“SONO MALATA, NON C’È CURA” – DOPO ESSERE STATA SORPRESA IN STRADA DAI PAPARAZZI IN CAMICIA DA NOTTE E MENTRE SI REGGE A UN BASTONE, LENA DUNHAM, ATTRICE 33ENNE PROTAGONISTA DELLA SERIE “GIRLS”, HA DECISO DI RACCONTARE LA VERITÀ SU INSTAGRAM: “POTREI MENTIRE E DIRE CHE SI TRATTA DI UN TRAVESTIMENTO PER HALLOWEEN, MA A DIRE IL VERO QUESTA È LA VITA QUANDO HAI DEI PROBLEMI CON…” -

Quando è stata immortalata dai paparazzi in camicia da notte e ciabatte mentre lasciava lo studio del suo medico reggendosi a un bastone da passeggio, il primo impulso dell'attrice Lena Dunham è stato quello di mentire e di fingere con il mondo che si fosse vestita da Halloween in anticipo (la foto risale infatti alla settimana scorsa).

Ma poi ha deciso di superare l'imbarazzo per lo scatto rubato e di raccontare la verità in un post su Instagram, rivelando di essere affetta da un disturbo genetico noto come sindrome di Ehlers-Danlos.

Il racconto

«Potrei essere imbarazzata da queste foto dei paparazzi - ha scritto la 33enne attrice - anche perché è probabilmente questo il motivo per cui qualcuno decide di pubblicarle, ma in realtà non lo sono per niente.

Potrei mentire e dire che si tratta di un primo travestimento per Halloween, ma a dire il vero questa è la vita quando hai dei problemi con le malattie croniche. Soffrire della sindrome di Ehlers-Danlos significa aver bisogno di un supporto maggiore rispetto a quello che mi danno i miei amici....quindi grazie bastone!

Per anni ho resistito, evitando di fare qualunque cosa che rendesse più semplice la mia situazione fisica, convinta del fatto che un bastone "sarebbe stato strano". Ma è molto meno strano essere effettivamente in grado di gettarmi nella mischia che dover stare ferma a letto tutto il giorno».

La malattia

Come spiega infatti il professor Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS di Roma, «la sindrome di Ehlers-Danlos comprende una dozzina di malattie ereditarie del tessuto connettivo, ma la forma più frequente è la variante ipermobile, che è caratterizzata da iperlassità articolare, lieve iperestensibilità cutanea, fragilità dei tessuti e sintomi extra-muscolo-scheletrici.

Si tratta di una malattia degenerativa che può manifestarsi con una grande variabilità anche all'interno della stessa famiglia e per la quale non vi è terapia, poiché l'immobilizzazione delle articolazioni non è ovviamente uno scenario applicabile.

Sebbene sia molto difficile fare una diagnosi precoce, il che potrebbe spiegare perché all'attrice in questione sia stata riscontrata solo di recente, in genere quello che si raccomanda è di evitare attività giovanili troppo brusche, che possano causare problemi ad articolazioni come gomito, spalla e ginocchio».

Gli altri guai di salute

Tornando alla Dunham, la protagonista della serie «Girls» ha motivato la scelta di uscire in camicia da notte con il fatto «di voler stare semplicemente più comoda», sottolineando inoltre come vivere con una malattia cronica (l'attrice soffre anche di endometriosi, diagnosticatale la prima volta nel 2015) non le impedisca «di voler comunque inseguire i miei sogni, le mie passioni e i miei obiettivi».

