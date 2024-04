24 apr 2024 08:27

“SONO MALATO E MI SERVE L'ARIA DI MARE” – UN 64ENNE INVALIDO EVADE DAI DOMICILIARI IN PROVINCIA DI BRESCIA, PRENDE IL TRENO E SI CONSEGNA A RIMINI – “SONO STATO IN VACANZA A RICCIONE E MISANO E QUINDI VORREI STARE NEL CARCERE DI RIMINI DOVE CI SONO ANCHE I MIEI AMICI. MI SONO INFORMATO E HO SCOPERTO CHE È STATO RISTRUTTURATO BEN TRE VOLTE NEL CORSO DEGLI ANNI". IL GIUDICE HA CONVALIDATO L'ARRESTO PER EVASIONE E DISPOSTO LA…