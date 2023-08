“SONO MOLTO AMAREGGIATO PERCHÉ L'ITALIA NON SI È OPPOSTA ALL'ESTRADIZIONE DI ROMAN POLANSKI” - LUCA BARBARESCHI, CHE RECITA UNA PORNOSTAR IN DECLINO NEL FILM “THE PALACE”, L’ULTIMO FILM DEL REGISTA POLACCO-FRANCESE, SI INCAZZA PERCHÉ QUEST'ULTIMO NON PUÒ METTERE PIEDE A VENEZIA: “SI IMPEDISCE A ROMAN DI PARTECIPARE ALLA MOSTRA. LA FRANCIA, LA SVIZZERA, LA POLONIA HANNO RESPINTO L'ESTRADIZIONE, GIUDICANDOLA RIDICOLA. COSA MI HA INSEGNATO? HO CAPITO MEGLIO IL RAPPORTO CON IL TEMPO...” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

the palace 4

In The Palace, il nuovo film di Roman Polanski, una commedia "nera" molto attesa alla Mostra di Venezia (passerà il 2 settembre fuori concorso, il 28 sarà nelle sale), Luca Barbareschi vestito da donna interpreta Bongo, una pornostar in declino: è uno dei personaggi grotteschi, sopra le righe che nella notte di Capodanno 1999-2000 convergono nei saloni dell'Hotel Palace incastonato nelle nevi alpine per far festa in un crescendo di stravaganze, vizi, sorprese e accogliere (forse) la fine del mondo.

roman polanski

Gli altri attori sono Fanny Ardant, Mickey Rourke, John Cleese, Joaquim De Almeida, Oliver Masucci, il nostro Fortunato Cerlino.

Ma stasera Barbareschi sarà a Gstaad, in Svizzera, per festeggiare il 90mo compleanno di Polanski insieme con la famiglia del regista (la moglie Emmanuelle Seigner, i figli Elvis e Morgane) e un paio di amici.

Luca, 67 anni e 49 di carriera, è anche il produttore di The Palace [...] E da quasi mezzo secolo, dai tempi in cui studiava all'Actor's Studio di New York, è legato a Roman da un rapporto di stima e profondo affetto [...]

Come sta il grande regista?

«Benissimo, è più allegro e più in forma che mai. Sta trascorrendo le vacanze nella sua casa di Gstaad, la cittadina dove The Palace è stato girato».

È vero, come afferma qualcuno, che sarà il suo ultimo film?

luca barbareschi

«Assolutamente no. Roman rimane sempre giovane perché pensa al futuro, infatti ha già delle idee per i prossimi film.Abbiamo dei progetti concreti di cui parleremo proprio in questi giorni».

[...]

Per non rischiare l'estradizione in America, dove verrebbe arrestato, a Venezia Polanski non sarà presente: gli dispiace non andare a prendersi gli applausi?

«Non posso rispondere per lui, che in questo momento ha scelto di non parlare. Per quanto mi riguarda, posso soltanto dire che sono molto amareggiato perché l'Italia non si è opposta all'estradizione, impedendo così a Roman di partecipare alla Mostra».

the palace 1

Magari non invitarlo è stato un modo per proteggerlo. Come avrebbe potuto opporsi, il nostro Paese?

«Come hanno fatto la Francia, la Svizzera, la Polonia che hanno ufficialmente respinto l'estradizione, giudicandola una misura ridicola [...] ».

E lei cosa ha imparato lavorando per tanti anni accanto a lui?

«[...] Grazie a lui ho capito meglio il rapporto con il tempo. E come si può crescere intellettualmente, come si va avanti. I giapponesi considerano i vecchi una ricchezza. Roman è un tesoro dell'umanità».

[...]

