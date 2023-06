“SONO ORGOGLIOSO DI MIA FIGLIA” – MENTRE IL MONDO SI SCANDALIZZA PER LILY-ROSE DEPP CHE SI MASTURBA CON UN CUBETTO DI GHIACCIO, C’È UNA PERSONA CHE TESSE LE LODI ARTISTICHE DELL'ATTRICE - PAPÀ JOHNNY DEPP SE NE FOTTE DELLE POLEMICHE ED È CONTENTO CHE LA FIGLIA SIA AL CENTRO DELLO SCANDALO: “STA FACENDO QUALCOSA DI GIUSTO PER OTTENERE COSI’ TANTA ATTENZIONE…” - VIDEO

DAGONEWS

Johnny Depp è "orgoglioso" della figlia Lily-Rose e del suo ruolo scandaloso nella serie “The Idiol” che ha fatto scalpore per le scene in topless e per quella in cui la ragazza si masturba con un cubetto di ghiaccio.

L'attrice 24enne è la protagonista dell’ultima serie di HBO in cui interpreta la cantante Jocelyn che ha un esaurimento nervoso durante il tour prima di incontrare il misterioso impresario del nightclub Tedros, interpretato da The Weeknd .

La serie, in cui non mancano scene di sesso spinte, masturbazione, strozzamenti e selfie espliciti di Lily-Rose, è stata accolta dalle critiche di chi ha messo alla berlina il creatore Sam Levinson, accusato di aver trasformato la serie in "porno tortura con fantasia di stupro".

Ma, nonostante le polemiche, una fonte vicina a Johnny ha detto al DailyMail.com che lui è impassibile e "crede che lei stia facendo qualcosa di giusto per ottenere così tanta attenzione".

«Johnny ama il fatto che Lily si stia ritagliando una carriera tutta sua e si stia sfidando assumendo ruoli che la mettono alla prova – ha detto la fonte - Adora che lei non stia basando il suo successo sulla sua carriera e gli piace il fatto che sia una persona così forte, soprattutto ora che ha ricevuto attenzioni in più per il suo recente ruolo in “The Idol”. È orgoglioso di lei e non presta attenzione alle chiacchiere. Crede che stia facendo qualcosa di giusto dato che il ruolo sta ricevendo così tanta attenzione, ed è orgoglioso del suo successo».

