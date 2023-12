“SONO UN PERSEGUITATO” – DOPO L’ARRESTO E IL RILASCIO, "ER FURBETTO DE' NOANTRI" DANILO COPPOLA IN UN VIDEO SI PROCLAMA VITTIMA DI ERRORI GIUDIZIARI E ATTACCA I MAGISTRATI CHE “HANNO MONTATO DECINE DI PROCESSI SULLA MIA PERSONA CHE SI SONO CONCLUSI CON UN NULLA DI FATTO” – “UNA FOLLIA. UN'OPERAZIONE POLITICA. COME MAI QUANDO SONO DIVENTATO IL 21ESIMO UOMO PIÙ RICCO D'ITALIA, SONO COMINCIATI TRENTA PROCESSI?” - L'APPELLO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO - VIDEO

Erica Dellapasqua per corriere.it - Estratti

Danilo Coppola, arrestato mercoledì 6 dicembre ad Abu Dhabi su mandato d'arresto internazionale per una condanna definitiva per bancarotta, «è stato rilasciato ed è tornato libero». (…)

Il nuovo video di Coppola: «Perseguitato»

Da tempo Coppola posta sui suoi social video in cui si proclama vittima di errori giudiziari attaccando i magistrati milanesi e romani che negli anni si sono occupati di lui. E così anche ieri, dopo l'arresto e il rilascio, è tornato in diretta per dire la sua versione: «Ringrazio le persone che mi hanno dimostrato solidarietà anche in questa ultima follia che mi è successa - dice Coppola, tramonto sullo sfondo e camicia bianca col tono di chi si ritiene "perseguitato" -. La giustizia funziona, dove non funziona è solo in Italia, ma non funziona non per colpa dei magistrati, ma per colpa di alcuni magistrati che nel tempo hanno montato decine di processi sulla mia persona che si sono conclusi con un nulla di fatto, e poi sempre gli stessi pm...»

E ancora: «In altri Paesi c'è giustizia perché si leggono le carte, la Svizzera ha negato l'estradizione, come mai una persona che è arrivata a 41 anni senza prendere nemmeno una multa è diventato il 21esimo uomo più ricco d'Italia e sono cominciati trenta processi?» Infine l'appello al ministro della Giustizia Nordio: «La riforma della giustizia serve - insiste Coppola -: mi rivolgo al ministro, la maggior parte dei nostri magistrati sono persone perbene che svolgono il loro lavoro delicato con cura e dedizione, altre purtroppo, una minoranza, sfruttano il loro ruolo da intoccabili per fare operazioni politiche o di classe sociale».

(...)

I processi a Milano

In corso per lui ci sono altri due processi a Milano: uno per nuove ipotesi di bancarotta e un altro per tentata estorsione sul caso Prelios. «Continuano a perseguitarlo con processi fondati sul nulla, solo su ipotesi», ha detto il legale De Perna.

