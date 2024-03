“SONO UNA RAGAZZA ATTRAENTE, MA QUASI TUTTI I MIEI FIDANZATI MI HANNO TRADITA” – LO SFOGO DI LOUANNA JASMIN , MODELLA INGLESE DI “PLAYBOY” CHE RITIENE DI ESSERE LA FIDANZATA PERFETTA, MA AL MOMENTO È SOLO CORNUTA: “SICURAMENTE NON TROVERANNO MAI NESSUNA PIÙ BELLA DI ME. ALLORA, PERCHÉ L’HANNO FATTO? NON SONO MAI RIUSCITA A DARMI UNA RISPOSTA SENSATA. FORSE È PERCHÉ APPENA UN UOMO SI RENDE CONTO CHE…"

Estratto dell'articolo di www.ilfattoquotidiano.it

louanna jasmin 4

Bella e intelligente: sulla carta Louanna Jasmin è la fidanzata perfetta. Ma nella realtà le cose non stanno proprio così. E’ stata la stessa modella inglese di Playboy a rivelare in un’intervista concessa a Fabolous di essere stata tradita da (quasi) tutti i fidanzati che ha avuto.

Il motivo? Si sarebbero spaventati della sua forte e decisa personalità. “Sono una ragazza incredibilmente attraente, io mi sento così almeno, ma quasi tutti i miei ex ragazzi mi hanno tradita. Sicuramente non troveranno mai nessuna più bella di me, ma allora, perché l’hanno fatto? Non sono mai riuscita a darmi una risposta sensata a questa domanda. Sono stata tradita così tante volte che ho davvero perso il conto“, ha detto.

louanna jasmin 6

E ancora: “Più una donna è attraente, più è probabile che venga tradita. È questa la verità e non riesco a capire il motivo. Non appena un uomo si rende conto che una donna ha una personalità forte e un cervello che ragiona, è come se prendesse paura ed ecco che, quindi, rivolge il suo sguardo altrove. Io, nella mia vita, ho molti interessi, adoro parlare di fantascienza, musica e film. […] Gli uomini non li capisco più e non voglio più provare a capirli. La persona giusta arriverà al momento giusto. Sono stanca di soffrire e, per ora, mi sto dedicando solo al mio lavoro”, ha concluso Jasmin.

