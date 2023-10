“SONO RIMASTO SOLO PER STRADA. UN TEMPO A FIRENZE NON SAREBBE SUCCESSO” – L’AMAREZZA DI GIAMPAOLO MATTEUZZI, L’ATLETA 91ENNE RAPINATO DA UN SOMALO 26ENNE NELLA TOTALE INDIFFERENZA DEI PASSANTI: “L’ANNO SCORSO HANNO TENTATO DI SFILARMI IL PORTAFOGLIO. FIRENZE È CAMBIATA NEGLI ANNI: NEL CENTRO STORICO LA MICROCRIMINALITÀ È AUMENTATA E SI È INTENSIFICATO LO SPACCIO. CAPISCO CHE LA GENTE ABBIA PAURA. MA NON SI PUÒ TIRARE DRITTO QUANDO UNA PERSONA CHIEDE AIUTO” – E NARDELLA CHE DICE?

Estratto dell’articolo di Valentina Marotta per il "Corriere della Sera"

Giampaolo Matteuzzi ANZIANO RAPINATO A FIRENZE

«Sono stato strattonato e picchiato. Ho gridato aiuto, ma sono rimasto solo per strada. Un tempo a Firenze non sarebbe successo». Giampaolo Matteuzzi, 91 anni e un passato da campione italiano di staffetta e da dirigente Fiat, non nasconde l’amarezza per l’indifferenza dei passanti. «Ma oggi (ieri, ndr) tutto è cambiato».

Cosa è successo?

«Da quando la notizia si è diffusa, ho ricevuto la visita dell’assessora comunale alla sicurezza urbana Benedetta Albanese e dei poliziotti che hanno ritrovato l’orologio e fermato il ladro. Tantissimi messaggi di solidarietà non solo dagli amici sparsi in tutta Italia ma anche da parte di sconosciuti. E così ho ritrovato un po’ della vecchia e solidale Firenze».

atleta 91enne rapinato a firenze

Quel pomeriggio stava andando in stazione e camminava in via Orti Oricellari. Cosa ricorda?

«Rivedo la scena come in un film. Il ragazzo mi si è avvicinato, ha iniziato a colpirmi: puntava l’orologio d’oro. Ho reagito, gli ho tirato due o tre schiaffoni. Poi siamo caduti sul marciapiede.

L’orologio si è sganciato, lui lo ha afferrato e si è allontanato furbescamente a passo lento. Dopo una decina di metri si è messo a correre, facendo perdere le tracce.

atleta 91enne rapinato a firenze

Io chiedevo aiuto e nessuno interveniva (resta in silenzio per qualche secondo). Forse avevano paura che estraesse un coltello. Ma non mi sono mai perso d’animo in vita mia e ho inseguito per un po’ quel ragazzo. Poi alcuni commercianti, extracomunitari come il malvivente ma brava gente, insieme a un ristoratore e a un albergatore mi hanno dato una mano. Anche un anno fa, avevo vissuto un’esperienza simile».

Un’altra rapina?

anziano aggredito a firenze 4

«Sempre vicino alla stazione santa Maria Novella, uno sconosciuto mi aveva sfilato il portafogli dalla giacca. […] L’ho spinto, siamo caduti. Lui è fuggito dopo aver mollato il portafogli. In quel caso è intervenuto il titolare di un garage in mio soccorso.

Firenze è cambiata negli anni: nel centro storico la microcriminalità è aumentata e si è intensificato lo spaccio. Capisco che la gente abbia paura. Ma non bisogna dimenticare di essere umani: non si può tirare dritto quando una persona chiede aiuto». […]

anziano aggredito a firenze 2 anziano aggredito a firenze 5 anziano aggredito a firenze 3