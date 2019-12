“SONO A RISCHIO SCLEROSI MULTIPLA” - LA “CONFESSIONE” DI FEDEZ A PETER GOMEZ: “DURANTE UNA RISONANZA MAGNETICA MI È STATA TROVATA UNA COSA NELLA TESTA CHIAMATA DEMIELINIZZAZIONE, CHE È QUELLO CHE AVVIENE QUANDO HAI LA SCLEROSI MULTIPLA” - “QUESTO È STATO IL MOTIVO PER ME DI INIZIARE UN PERCORSO PER MIGLIORARE E PER SCEGLIERE LE MIE BATTAGLIE…” - VIDEO

Fedez a "La Confessione" di Peter Gomez: "Sono a rischio sclerosi multipla"

Da “La Confessione - Nove”

fedez a la confessione di peter gomez. 2

La nuova stagione de La Confessione, il programma di interviste condotto da Peter Gomez sul Nove, si apre con l’intervista esclusiva al cantante Fedez, che sarà trasmessa eccezionalmente in prima serata giovedì 5 dicembre alle 21:25. Durante la “confessione” resa al direttore de ilfattoquotidiano.it l’ex giudice di X-Factor si commuove rivelando un aspetto molto privato di sé.

fedez a la confessione di peter gomez 1 fedez ferragni

“È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica”, si confida Fedez, “mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una ‘sindrome radiologicamente verificata’. Ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla” spiega con emozione il cantante.

chiara ferragni e fedez a roma 2

“Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perché questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”. La Confessione tornerà sul Nove nel consueto spazio del venerdì in seconda serata da venerdì 20 dicembre alle 22:45.

fedez a la confessione di peter gomez ferragni fedez matrimonio ferragnez 1 chiara ferragni fedez 1 ferragnez chiara ferragni e fedez a roma 1 fedez a la confessione di peter gomez 5 fedez a la confessione di peter gomez 6 chiara ferragni e fedez 1 ferragni fedez matrimonio ferragnez 2 the ferragnez fedez chiara ferragni fedez 4 chiara ferragnie e fedez 1 la famiglia ferragni piu fedez fedez fa vedere gli addominali FEDEZ E LEONE CON MIA KHALIFA ferragni fedez CHIARA FERRAGNI E FEDEZ VECCHI CON FACEAPP fedez risponde a tiziano ferro chiara ferragni e fedez 2 chiara ferragni e fedez 3 fedez a la confessione di peter gomez 3 fedez a la confessione di peter gomez 7 chiara ferragni e fedez 4 chiara ferragni e fedez 5 fedez a la confessione di peter gomez 4