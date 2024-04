“SONO L’UNICO POSITIVO ALLO STUB? BEH, CERTO, SONO STATO L’UNICO CHE SI È SOTTOPOSTO A QUESTO ESAME...” – EMANUELE POZZOLO COMMENTA LA NOTIZIA DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DELLA PROCURA DI BIELLA, CHE LO INDICA COME UNICO RESPONSABILE DEL FERIMENTO DI LUCA CAMPANA DURANTE LA FESTA DI CAPODANNO A ROSAZZA: “PERCHÉ IL TEST È STATO FATTO SOLO SU DI ME, QUANDO HO DICHIARATO CHE IL COLPO NON È PARTITO DALLA MIA MANO? ORMAI QUESTO PROCESSO NON ANCORA INIZIATO LO SI FA SUI GIORNALI, DATO CHE LA PROCURA..."

Roberto Maggio per www.lastampa.it

EMANUELE POZZOLO

Il deputato vercellese di FdI reagisce alla notizia della richiesta di rinvio a giudizio firmata dal procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, che lo indica come unico responsabile del ferimento di Luca Campana nella notte di Capodanno a Rosazza. «Ho preso atto prima dai giornali, che da altra fonte, sulla situazione che mi riguarda – dice -. È una consuetudine che ormai appartiene a questi quattro mesi.

Ho avuto modo di leggere dai giornali, naturalmente, il comunicato stampa che premurosamente la procura di Biella ha fornito con una velocità molto rapida ‘’per motivi di interesse pubblico’’. A me rimane però questa domanda di fondo. Loro si riferiscono allo Stub fatto su di me. Io mi chiedo: se fossi stato io a sparare quella sera, cosa che ho negato fin dal primo momento, come mai mi sarei sottoposto allo Stub? Perché è stato fatto solo su di me, quando ho dichiarato che il colpo non è partito dalla mia mano?».

youstub meme by emiliano carli il giornalone la stampa

E ancora: «Ormai questo processo non ancora iniziato lo si fa sui giornali, dato che la procura espone sui giornali stessi tutta la vicenda. Io, praticamente già condannato dai giornali, lo sarei perché sono l’unico positivo allo Stub? Beh, certo, forse perché mi risulta di essere l’unico che si è sottoposto a questo esame. Rispondo a delle accuse - oramai date in pasto alla stampa - con semplici domande di logica. Tutto qua.

Continuo a dire semplicemente una cosa, come ho detto fin dal primo momento in cui ho rilasciato dichiarazioni spontanee, che non era un atto obbligatorio. E fin dal momento in cui io mi sono sottoposto all’esame dello Stub, e non ero obbligato a farlo. Dico solo che quel colpo non è partito dalla mia mano. Facile, veloce e frettoloso tutto il resto, secondo me. E forse più comodo: che bello fare i titoli su un politico. Poi se il politico è di centrodestra, lo è ancora di più».

