“SONO SCAPPATI COME TOPI” – VIDEO: ALEXANDER LUKASHENKO SCENDE DALL’ELICOTTERO CON GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE E FUCILE IN MANO – L’ULTIMO DITTATORE D’EUROPA (EUROPA SI FA PER DIRE) SI ISOLA SEMPRE DI PIÙ MENTRE L’OPPOSIZIONE RADUNA SEMPRE PIÙ PERSONE IN PIAZZA DOPO LE ELEZIONI TRUCCATE…

alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov

Da www.huffingtonpost.it

Fucile in mano e giubbotto antiproiettile. È apparso così Alexandr Lukashenko in un video che arriva dalla Bielorussia. Nelle immagini si vede il presidente - bersaglio delle proteste delle ultime due settimane - scendere dall’elicottero e dirigersi verso la sua residenza, circondato da altri uomini armati.

bielorusse bone in piazza contro lukashenko

Oggi, a quindici giorni dalle elezioni contestatissime con le quali è stato eletto (tra le accuse di brogli) presidente per la sesta volta, nel centro di Minsk ci sono state nuove proteste dell’opposizione. Decine di migliaia di cittadini sono scese in piazza per chiedere nuove elezioni.

alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov 1 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 13 manifestanti contro lukashenko bielorusse per mano contro lukashenk o proteste in bielorussia 23 agosto 2020 20 aleksandr lukashenko in piazza 5 aleksandr lukashenko in piazza 4 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 17 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 6 baci contro lukashenko proteste in bielorussia 23 agosto 2020 7 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 14 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 16 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 9 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 15 proteste in bielorussia 23 agosto 2020. proteste in bielorussia 23 agosto 2020 10 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 11 alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov2 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 8 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 12 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 19 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 18 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 5 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 3 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 proteste in bielorussia 23 agosto 2020 camion di polizia nelle strade di minsk