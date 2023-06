“SONO UNA SCHIAVA DI MERDA, SONO NATA PER QUESTO RUOLO” – MARIA SOFIA FEDERICO PARTE SUBITO A BOMBA ALL’ACADEMY DEL SESSO DI ROCCO. IN UN VIDEO SI VEDE LEI CHE SI TUFFA SOPRA SIFFREDI IN UNA POSA PIÙ CHE AMMICCANTE E IN TANTI LA CRITICANO: “HAI APPENA 18 ANNI…” – SCAZZO SUI SOCIAL TRA LEI E VALENTINA NAPPI (DERBY DEL PORNO), LA ATTRICE RANDELLA SULLA RAGAZZA: “TUTTI PORNOATTORI CON IL CULO DEGLI ALTRI”

1. MARIA SOFIA FEDERICO E ROCCO SIFFREDI, INIZIA L'AVVENTURA NELL'ACADEMY. E IL PRIMO VIDEO INDIGNA: «È SOLO UNA BAMBINA»

Maria Sofia Federico, ultimamente, è sotto i riflettori dei media perché, prima, dalla trasmissione Il Collegio è passata a OnlyFans e, poi, ora, ha deciso di partecipare all'Academy del porno di Rocco Siffredi. La 18enne, in tutte le dichiarazioni rilasciate, ha detto che questo progetto le sembrava interessante, in quanto, desidera affinare le sue competenze per quanto riguarda il sex work e, poi, perché crede fermamente di potere arricchire il proprio bagaglio culturale. […]

L'avventura di Maria Sofia Federico all'interno dell'Academy di Rocco Siffredi è finalmente cominciata e sui social iniziano a circolare i primi video delle "attività" svolte dagli aspiranti attori per farli conoscere meglio. Tra i giochi proposti c'era anche quello "della sedia" ovvero: quando finisce la musica bisogna cercare di sedersi prima che qualcuno si prenda il posto.

Nella scuola della porno star questo gioco viene reso un po' più hot: alcuni attori o coach sono già seduti e, quindi, le ragazze devono accomodarsi sopra di loro. Così, è successo che Maria Sofia, quando si è fermata la musica, si è lanciata sopra le ginocchia di Rocco Siffredi in una posizione abbastanza eloquente, mentre il divo se la rideva. Questo video ha scatenato i commenti degli utenti social: «Che vergogna, è solo una bambina», «Da ricordare che lei ha 18 anni e lui 60...senza parole» oppure ancora «Tutti a parlare di Maria Sofia ma vogliamo parlare di lui?».

[…] C'è, poi, un altro video che circola sui social e che riprende il momento della presentazione delle aspiranti attrici. Quando arriva il turno di Maria Sofia, che comincia a parlare di porno legato al tema dell'attivismo, Rocco Siffredi le mette una mano davanti come per zittirla e un'altra aspirante attrice le dice: «Dì la verità... avresti preferito essere zittita in un altro modo».

2.MARIA SOFIA FEDERICO, VALENTINA NAPPI È UNA FURIA: LA DICHIARAZIONE DI ROCCO SIFFREDI SCATENA LA LITE

Recentemente, durante una diretta su Twitch sul canale di GrenBaud, Rocco Siffredi ha menzionato Valentina Nappi, paragonandola a Maria Sofia Federico. Il porno attore di fama internazionale ha affermato che molte persone in Italia sono impazienti di vederli insieme in un video, ma ha sottolineato che ciò non accadrà mai.

Il video con le parole di Siffredi è arrivato anche a Maria Sofia Federico, che lo ha condiviso su Twitter commentando: «Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto».

Quando le è stato fatto notare la notevole somiglianza tra lei e Maria Sofia, la Nappi ha risposto dicendo che Maria Sofia è molto più bella di lei, ma non ha neanche una frazione del suo coraggio.

Ha anche aggiunto che non ha motivo di essere invidiosa e che di recente ha lavorato sul set di Rocco.

