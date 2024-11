22 nov 2024 10:33

“SONO SOPRAVVISSUTO FISICAMENTE, MA DENTRO DI ME NON È RIMASTO NULLA” – PARLA MATTEO FALCINELLI, IL 26ENNE DI SPOLETO ARRESTATO E INCAPRETTATO DALLA POLIZIA A MIAMI: “HO PENSATO DI TOGLIERMI LA VITA, ASPETTAVO SOLAMENTE IL MOMENTO GIUSTO. AVREBBERO POTUTO ARRESTARMI SENZA TRATTARMI COME UN ANIMALE” – IL RAGAZZO HA RIVELATO DI ESSERE SEGUITO DA SPECIALISTI E DI PRENDERE ANCHE FARMACI…