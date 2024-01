“SONO SOTTO CHOC, MA RESTO DI BUON UMORE” – LA MALEDIZIONE DEI WINDSOR INVESTE ANCHE SARAH FERGUSON ALLA QUALE È STATO DIAGNOSTICATO UN MELANOMA MALIGNO: È LA SECONDA DIAGNOSI DI CANCRO PER L’EX MOGLIE DEL PRINCIPE ANDREA CHE SOLO UN ANNO FA ERA STATA OPERATA PER UN TUMORE AL SENO – LA 64ENNE "È FELICE CHE LA SUA ESPERIENZA POSSA ESSERE DI INSEGNAMENTO AD ALTRE PERSONE", MA TRA GLI INGLESI INIZIA A SERPEGGIARE L’IDEA CHE IL 2024 POSSA ESSERE UN ALTRO “ANNUS HORRIBILIS”…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Altro che “annus mirabilis”, come si augurava Buckingham Palace dopo un 2023 afflitto dai j’accuse di Harry e Meghan.

Quest’anno, per la Royal Family, è iniziato nel peggiore dei modi. Dopo il misterioso ricovero di Kate per un intervento all’addome su cui è calato il silenzio e quello imminente di re Carlo III causa prostata ingrossata, ecco un altro grave malanno in famiglia. Un nuovo shock per il Regno Unito e per questa monarchia sempre più fragile e striminzita.

Stavolta, a ricevere una brutta diagnosi, è stata Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex controversa moglie (seppur ancora convivente) dello screditato principe Andrea. Per lei si tratta di una forma “aggressiva di tumore alla pelle”, come hanno rivelato i suoi portavoce. Solo qualche mese fa, alla 64enne duchessa era stato diagnosticato un cancro al seno.

«In seguito a questa circostanza l’estate scorsa», spiega un portavoce di Sarah Ferguson, «ora è stato rinvenuto un melanoma maligno », il più grave dei tumori della pelle. «Il suo dermatologo aveva richiesto la rimozione di diversi nei prima che si sottoponesse a un intervento di ricostruzione plastica in seguito alla mastectomia. Uno di quei nei, tuttavia, è stato identificato come tumorale».

Ora, la duchessa si sottoporrà a nuovi test per assicurarsi che il male non si estenda ad altre parti del corpo. «Ma la duchessa», continua il portavoce, «è felice che la sua esperienza possa essere di insegnamento ad altre persone. In ogni caso, resta di buon umore».

[…] lo scorso Natale, dopo tantissimi anni, la duchessa era ricomparsa con il resto della famiglia alla messa a Sandringham, nella tenuta reale nel Norfolk. Ferguson non veniva invitata a un evento collettivo della Royal Family dal 1992, anno della sua separazione da Andrea […]

