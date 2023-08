29 ago 2023 17:18

“SONO STANCA, MI STATE PORTANDO ALLA MORTE” – LO SFOGO SUI SOCIAL DELLA 19ENNE STUPRATA A PALERMO CHE CONTINUA A DIFENDERSI DA COLORO CHE LA ACCUSANO DI “ESSERSELA CERCATA”: “NON CE LA FACCIO PIÙ. NON HO VOGLIA DI LOTTARE NÉ PER ME NÉ PER GLI ALTRI. NON POSSO AIUTARE NESSUNO SE STO COSÌ” – DOMANI L’UDIENZA DAVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME CHE DOVRÀ DECIDERE SULL’ISTANZA DI SCARCERAZIONE DI UNO DEI SETTE RAGAZZI ARRESTATI…