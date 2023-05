6 mag 2023 08:00

“SONO UNA STAR, FACCIO COME VOGLIO” - DONALD TRUMP NON SI PENTE DELLE DICHIARAZIONI DEL 2005 QUANDO SI VANTÒ DICENDO CHE "SE SEI UNA CELEBRITÀ, LE DONNE LE PUOI PRENDERE DALLA FICA” (“GRAB THEM BY THE PUSSY”) - DURANTE UNA VIDEO TESTIMONIANZA REGISTRATO A OTTOBRE 2022 NEL PROCESSO PER L'ACCUSA DI STUPRO DELLA SCRITTRICE JEAN CARROLL, IL TYCOON INFATTI RIBADISCE: "E' STATO COSÌ PER MILLE ANNI, SFORTUNATAMENTE O FORTUNATAMENTE". IL FILMATO È STATO MOSTRATO AI GIURATI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ E OGGI TRASMESSO DALLA CNN. ALLA DOMANDA SE EGLI SI CONSIDERASSE UNA "STAR" L'EX PRESIDENTE HA POI RISPOSTO: "DIREI DI SÌ, MI SI PUO' DEFINIRE COSI'"