“SONO STATA UNA DOMINATRICE NEI CLUB, MA NON MI VERGOGNO” – LA STORIA DI COURTNEY CASGRAUX, 41ENNE CANDIDATA DEMOCRATICA AL CONGRESSO PER LO STATO DELL'OREGON, COSTRETTA A RIVELARE UN DETTAGLIO IMBARAZZANTE DEL SUO PASSATO DOPO CHE UN SUO VIDEO HOT È FINITO SUL WEB: “ERO NEL PANICO, HO TEMUTO CHE IL MIO FUTURO IN POLITICA FOSSE ROVINATO PER SEMPRE. POI HO DECISO DI CAMBIARE APPROCCIO E HO CREATO UN PROFILO SU PLAYBOY PER RIVENDICARE LA MIA SESSUALITÀ E…”

DAGONEWS

Courtney Casgraux, candidata democratica al Congresso per lo Stato dell'Oregon, per qualche giorno ha temuto che il suo futuro in politica fosse rovinato per sempre. Qualcuno, che voleva metterla in difficoltà, ha postato online un video su Reddit in cui faceva la dominatrice in un club di Manhattan. Una pagina del suo passato che sperava non venisse fuori.

«Ero semplicemente nel panico. Poi ho pensato, 'Chi ha fatto questo?' e ho iniziato a chiamare ogni singola persona che conoscevo del mio passato. Ero come in iperventilazione, piangevo» ha ricordato Casgraux, madre single di 41 anni, che ha lavorato come dominatrice tra i 20 e i 30 anni, facendo pagare ai clienti 500 dollari l'ora. Sa bene che chiunque abbia messo in giro quel video lo ha fatto perché voleva metterla in difficoltà. «Farmi vergognare per qualcosa che ha contribuito a creare la vita che ho oggi mi ha fatto davvero impazzire. Perché sembrava un attacco alle donne, non solo un attacco a me» ha detto Casgraux.

Ma ora ha deciso di cambiare approccio: ha deciso di usare il suo "outing" per "reclamare la sua sessualità", creando un profilo Playboy per vendere foto sexy a 150 dollari ciascuna.

