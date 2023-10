23 ott 2023 08:54

“SONO STATA INSEGUITA E ASSALITA DA UNO SQUILIBRATO” – ELENOIRE CASALEGNO RACCONTA UN'AGGRESSIONE SUBITA IN PIENO CENTRO A MILANO: “È SUCCESSO QUESTA MATTINA ALLE 11. PER FORTUNA È INTERVENUTO UN UOMO CHE HA INIZIATO A URLARGI CONTRO. MI SONO INFILATA IN UN NEGOZIO E MI SONO FATTA VENIRE A PRENDERE” – POI SE LA PRENDE CON IL SINDACO, BEPPE SALA: “QUESTA CITTÀ È DIVENTATA INVIVIBILE: C'È DA AVER PAURA. SI PARLA DI PERIFERIE, MA QUALI PERIFERIE? SI HA PAURA DI ANDARE IN CENTRO…”