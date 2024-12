6 dic 2024 17:45

“SONO STATA INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI” – VLADIMIR LUXURIA HA RACCONTATO SUI SOCIAL DI ESSERE STATA TRAVOLTA DA UN MOTORINO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA A ROMA, IN ZONA PIGNETO: “PER FORTUNA AVEVO UN GIUBBOTTO MOLTO IMBOTTITO E NON MI SONO FATTA NIENTE. SE CI FOSSE STATO UN BAMBINO AL POSTO MIO LE COSE SAREBBERO STATE MOLTO PIÙ GRAVI. PER QUESTA VOLTA HO DECISO DI NON DENUNCIARE, MA…”