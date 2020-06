“SONO STATA A UN PASSO DALLA MORTE” – SHARON STONE RACCONTA UN EPISODIO DA INCUBO, RIVELANDO DI ESSERE STATA CENTRATA DA UN FULMINE MENTRE STAVA RIEMPIENDO D’ACQUA IL FERRO DA STIRO: “AVEVO UNA MANO SUL RUBINETTO E UNA SUL FERRO, QUANDO IL POZZO È STATO COLPITO DA UN FULMINE CHE È RISALITO ATTRAVERSO L'ACQUA. SONO STATA SCARAVENTATA ATTRAVERSO LA CUCINA E SONO ANDATA A SBATTERE SUL FRIGORIFERO…”

Luca Autero per "cinema.everyeye.it"

sharon stone 2

Intervenuta recentemente al podcast Films to Be Buried With di Brett Goldstein, la sessantaduenne Sharon Stone ha raccontato di essere stata "a un passo dalla morte", tempo fa, quando a casa sua fu centrata da un fulmine. "Stavo riempiendo d'acqua il ferro da stiro" ha ricordato l'attrice.

"Avevo una mano sul rubinetto e una sul ferro, quando il pozzo è stato colpito da un fulmine, che è risalito attraverso l'acqua. Sono stata scaraventata attraverso la cucina, e sono andata a sbattere sul frigorifero."

fulmine

Furono attimi terrificanti per la protagonista di Basic Instinct, che ha recentemente raccontato la sua quarantena. Lo shock le fece perdere i sensi, e rinvenne grazie alla prontezza di sua madre, che le diede degli schiaffi sul viso. "Mia madre era lì, mi ha colpita in faccia e sono tornata in me. Ero in uno stato così alterato, così... non so come descriverlo, così accelerato."

sharon stone 3

Sharon Stone fu quindi portata d'urgenza in ospedale e sottoposta a un elettrocardiogramma, che evidenziò che c'era ancora elettricità che attraversava il suo corpo. "Sono andata a fare elettrocardiogrammi ogni giorno per dieci giorni" ha aggiunto.

Nello stesso programma l'attrice, che fu vittima di un ictus nel 2001, ha raccontato che quello del fulmine non è stato l'unico incidente strano e rischioso della sua vita. "Mi sono successe un sacco di cose... una volta sono rimasta impigliata in una corda da bucato e mi sono tagliata il collo a pochi millimetri dalla giugulare."

