“SONO STATA IN REHAB... NON MI DROGO DA 4 MESI” – CARA DELEVINGNE È TORNATA: DOPO ESSERE STATA AVVISTATA IN AEROPORTO A PIEDI SCALZI, CON I CAPELLI ZOZZI E IN STATO CONFUSIONALE, ERA SPARITA DAI RADAR PER FARSI CURARE - “SONO GRATA A QUELLE FOTO: MI HANNO FATTO VEDERE LA REALTÀ MENTRE IO PENSAVO DI DIVERTIRMI. TUTTO QUELLO CHE NON HO MAI VOLUTO AFFRONTARE È TORNATO A GALLA. MI SONO SVEGLIATA CON I POSTUMI DI UNA SBORNIA ALL'ETÀ DI 7 ANNI E…” - VIDEO

Cara Delevingne confessa: "Sono stata in rehab... non mi drogo da 4 mesi". E' la prima volta che la modella e attrice britannica parla del periodo difficile trascorso, dopo essere stata filmata e fotografata dai paparazzi mentre vagava a piedi nudi, in evidente stato confusionale, all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Era il settembre 2022 […] Adesso, in un'intervista nel numero di aprile di Vogue, che le ha dedicato la copertina, Cara racconta tutta la verità.

Infanzia difficile

La top model e attrice non ha mai nascosto i problemi psicologici che ha dovuto affrontare crescendo. Per anni Cara, oggi 30enne e all'apice della carriera, è stata in lotta contro la depressione e ha raccontato spesso di come cercare di accettare la sua pansessualità le abbia causato diverse crisi da giovane, oltre a pensieri suicidi. "Quando vedo che le cose stanno andando troppo bene, faccio qualcosa per sabotare tutto", aveva confessato in un'intervista.

"Mi sono svegliata con i postumi di una sbornia all'età di 7 anni", ha raccontato Cara Delevingne nell'intervista a su Vogue di aprile, spiegando in dettaglio come il suo abuso di alcol, i problemi di salute mentale e l'autolesionismo siano iniziati durante l'infanzia.

Tre anni dopo le sono stati prescritti sonniferi nel tentativo di gestire la sua insonnia e da adolescente le è stata diagnosticata la disprassia, una condizione neurologica che colpisce la coordinazione fisica. A 15 anni, Cara ha avuto un esaurimento nervoso, spiegando in precedenza che era il risultato di "tutto ciò che non avevo affrontato è venuto a galla in superficie".

Il rehab e la risalita

"Parlando di quelle foto scattate a settembre avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell'aspetto. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà".

