“SONO STATA VIOLENTATA QUANDO AVEVO 14 ANNI” – IL #METOO FA TORNARE LA MEMORIA A SERA JOHNSTON CHE HA DENUNCIATO DI ESSERE STATA STUPRATA DA TIMOTHY HUTTON NEL 1983 – LA DONNA RACCONTA DI ESSERE STATA INVITATA INSIEME A DUE AMICHE NELLA STANZA D'ALBERGO DELL'ATTORE, ALLORA 23ENNE, E DI ESSERE STATA VIOLENTATA DA LUI E DA UN SUO AMICO – PER HUTTON SONO “TENTATIVI DI ESTORSIONE”, MA INTANTO LA FOX CANCELLA LO SHOW DEL PREMIO OSCAR “ALMOST FAMILY”… - VIDEO

Secondo quanto riporta il magazine d'intrattenimento BuzzFeed, Timothy Hutton è stato accusato di violenza sessuale da una donna. La presunta vittima si chiama Sera Johnston e ha dichiarato che l'attore premio Oscar l'avrebbe aggredita nel 1983, quando aveva solo 14 anni, durante la realizzazione del film "L'uomo dei ghiacci" di Fred Schepisi.

La Johnston ha presentato una denuncia alla polizia di Vancouver lo scorso anno e sostiene di essere stata invitata insieme a due amiche nel 1983 nella stanza d'albergo dell'attore, allora ventitreenne, e qui di essere stata violentata da lui e da un suo amico.

BuzzFeed inoltre scrive di aver parlato con cinque persone che durante gli anni passati hanno sentito parlare la donna di questo avvenimento, mentre la madre delle Johnston sostiene di aver avuto paura di denunciare l'accaduto per le possibili ripercussioni lavorative (negli anni 80 era una scenografa nel mondo del cinema).

Dopo l'articolo, il team legale di Timothy Hutton ha diffuso una nota ufficiale in cui l'attore denuncia: "Negli ultimi due anni e mezzo sono stato il bersaglio di molteplici tentativi d'estorsione da parte di una donna di nome Sera Dale Johnston per spillarmi milioni di dollari.

Ha minacciato che se non avessi soddisfatto le sue richieste sarebbe andata alla stampa con una falsa accusa in cui l'avrei aggredita sessualmente 37 anni fa in Canada. Non ho mai aggredito la signora Johnston".

Poi la star punta il dito contro BuzzFeed che avrebbe "scelto di pubblicare la falsa storia della signora Johnston. BuzzFeed conosceva la verità perché avevano prove documentate. Quello che sta realmente succedendo qui è che i tentativi d'estorsione della signora Johnston sono falliti. Ha quindi deciso di perseguire nella sua minaccia di andare alla stampa con una falsa storia".

Quando l'attore ne è venuto a conoscenza rivela di essere andato all'FBI, "ho firmato una dichiarazione giurata e ho presentato una denuncia penale contro la signora Johnston per estorsione".

