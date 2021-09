“AVREI CONTINUATO MA NON SONO ABBASTANZA COMPETITIVO" – SI AVVICINANO I TITOLI DI CODA PER VALENTINO ROSSI: MISANO SARÀ LA PRIMA DELLE ULTIME 5 GARE IN MOTOGP DEL “DOTTORE” – “CERCARE DI VINCERE ERA TALMENTE IMPORTANTE CHE ERA COME FOSSI IN UN UNIVERSO PARALLELO" – PER VALENTINO È IN ARRIVO UNA FIGLIA CON LA COMPAGNA FRANCESCA MARIA NOVELLO E IN FUTURO POTREBBE DIVENTARE PILOTA DI AUTO, OLTRE ALL'INGRESSO DELLA SUA SQUADRA IN MOTOGP…