“SONO STATI UCCISI, SIAMO DISTRUTTI” – LA DISPERAZIONE DELLE FAMIGLIE DEL FOTOGRAFO BRITANNICO DANNY DARLINGTON E DELLA FIDANZATA TEDESCA CAROLIN BOHL, CHE SONO STATI AMMAZZATI DAI MILIZIANI DI HAMAS IN UN KIBBUTZ A SUD DI ISRAELE: I DUE SI SONO NASCOSTI IN UN BUNKER, MA I LORO CORPI SONO STATI IDENTIFICATI NELLE SCORSE ORE – DI LORO RIMANGONO LE IMMAGINI SORRIDENTI DEL LORO VIAGGIO IN ISRAELE E..

DAGONEWS

danny darlington e carolin bohl 3

Del fotografo britannico Danny Darlington, che viveva a Berlino, e della sua fidanzata tedesca, Carolin Bohl, si sono perse le tracce. I loro nomi si aggiungono al lungo elenco di dispersi di cui non si hanno più notizie da quando Hamas ha attaccato Israele.

Secondo quanto raccontato da Sam Pasquesi, cognato di Carolin, la coppia si era nascosta in un bunker a Nir Or, un kibbutz nel sud di Israele: «Domenica sera alla mia famiglia è stato comunicato da un uomo che lavorava nel kibbutz che i corpi dei due ragazzi erano stati identificati».

Le ultime foto della coppia, pubblicate su Instagram poco prima dell’attacco, mostravano i due felici e sorridenti. La sorella di Carolin Bohl ha raccontato, nel suo ultimo post su Instagram, di aver appreso della morte della coppia da un amico "sul campo" in Israele: «Oggi abbiamo appreso da un amico di Carolin del Kibbutz Nir Oz in Israele che lei e il suo ragazzo Danny sono stati uccisi ieri in un attacco terroristico. Siamo distrutti e stiamo lavorando per far fronte a questa tragedia inimmaginabile. Inviamo i nostri più sentiti ringraziamenti a coloro che oggi si sono impegnati tanto per aiutarci a ritrovarla e e per fornirci informazioni e contatti».

danny darlington e carolin bohl 2

Anche Pasquesi si è espresso su Instagram: «Anche se non abbiamo ricevuto notizie ufficiali dai governi di Israele, Germania o Regno Unito, abbiamo informazioni attendibili dal campo in Israele che i nostri amati Caro e Danny sono stati uccisi in un attacco terroristico di Hamas. Siamo così grati alla famiglia, agli amici, agli amici di amici e agli estranei per l'aiuto nel fornire informazioni così utili, contatti con la stampa e con il governo, speranze, preghiere e conforto».

danny darlington danny darlington e carolin bohl 1