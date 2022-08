21 ago 2022 10:43

“SONO STATI GLI UCRAINI A COMMISSIONARE L’OMICIDIO DI DUGIN” – I RUSSI ACCUSANO ZELENSKY DI ESSERE DIETRO ALL’ATTENTATO CHE AVEVA COME OBIETTIVO L’IDEOLOGO DI PUTIN MA CHE HA FINITO PER UCCIDERNE LA FIGLIA, DARYA - IL LEADER DELL'AUTOPROCLAMATA FILORUSSA REPUBBLICA DI DONETSK, DENIS PUSHILIN: "VIGLIACCHI INFAMI! I TERRORISTI DEL REGIME UCRAINO, NEL TENTATIVO DI ELIMINARE ALEKSANDR DUGIN HANNO FATTO SALTARE IN ARIA SUA FIGLIA”