14 mag 2024 08:36

“SONO STATO AGGREDITO VERBALMENTE POI STRATTONATO E SPINTONATO” - STEFANO MASSINI RACCONTA COSA GLI E’ SUCCESSO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO: "STAVO PER PRESENTARE IL MIO LIBRO ‘MEIN KAMPF’. UN UOMO DI CIRCA 70 ANNI MI FISSAVA E MI SEGUIVA COME SE VOLESSE DIRMI QUALCOSA. SI È SEDUTO IN PRIMA FILA. DURANTE L'INCONTRO HA COMINCIATO A INVEIRE A BASSA VOCE VERSO DI ME. MI DICEVA 'COMUNISTA, TU VAI DA FAZIO, VI RACCONTATE LE COSE SENZA CONTRADDITTORIO, HITLER NON ERA COSI COME LO DESCRIVI'…"