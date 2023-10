“SONO STATO UN CRETINO, MA CHE CI SONO SOLO IO CHE HO PRESO LA COCAINA?” – SAMUELE LIPPI, SINDACO DI CECINA (LIVORNO) "PIZZICATO" A LUGLIO CON 5 DOSI DI COCAINA, TORNA ALLA CARICA – NEI MESI SCORSI SI ERA AUTOSOSPESO MA ORA SOSTIENE DI ESSERE PULITO E DI VOLER RIMETTERSI ALLA GUIDA DEL COMUNE: “QUESTO È IL CERTIFICATO DELLA ASL CHE DICE CHE SON GUARITO” - QUATTRO SU CINQUE DEI SUOI ASSESSORI SI DIMETTONO E LIPPI EVOCA IL COMPLOTTONE: “QUALCUNO VOLEVA FA GIOCHETTI DI POTERE SENZA DI ME”

«Ecco qua, questo è il certificato della Asl che dice che son guarito. Io torno sindaco. Il Pd vediamo che fa e che partito è diventato». Mai percorso di recupero dalla dipendenza da cocaina fu più sprint di quello con cui Samuele Lippi ieri, sfidando il suo partito e con uno show alla Cettolaqualunque, è tornato nelle sue funzioni di sindaco di Cecina, sulla costa livornese.

A luglio i carabinieri lo avevano fermato con 5 dosi di cocaina: l’aveva appena comprata in un boschetto sulla Statale e per lui erano scattati una multa, ritiro della patente e segnalazione in Prefettura. Niente denunce ma da allora Cecina è piombata in una specie di psicodramma […]: può, deve, una vicenda privata, senza profili penali, diventare insormontabile problema politico al punto da mandare a casa un sindaco apprezzato e popolare?

Il Pd opta per l’accordo-compromesso: Lippi si autosospende e comincia un percorso di riabilitazione, il vicesindaco prende i comandi, il sindaco tornerà solo a guarigione, non prima del voto a giugno 2024. Avevano fatto male i conti con questo vulcanico 51 enne. Che per un paio di mesi se ne sta buono e poi inizia a scalpitare, sostenendo di aver chiuso con la coca. Il Pd resiste, imbarazzato. Lui insiste. E allora i dem gli votano la sfiducia nell’assemblea comunale martedì. Lippi a quel punto rilancia: torno sindaco, annuncia.

Detto fatto, ieri mattina alle 9 sale in Comune sotto la pioggia battente con in mano il foglio della Asl che attesta la diagnosi di «disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività» ma anche di «abuso di cocaina in remissione», le analisi delle urine pulite e la prescrizione di «un ciclo di psicoterapia» di 12 settimane anti-ricaduta. Quattro su 5 dei suoi assessori, tutti tranne l’esponente di Italia Viva, lo aspettano fuori dal municipio e alla sua vista salgono su a dimettersi.

Lippi ne nomina subito 3 nuovi, tra cui un ex 5Stelle: è pronto a ricominciare. E ha pure pronto un esposto al Pd regionale e nazionale contro l’assemblea dem cecinese che lo ha bocciato. «Io sono stato un cretino e chiedo scusa, ma che ci son solo io che ho preso cocaina? Qui la verità è che qualcuno voleva fa giochetti di potere senza di me» dice Lippi appena reduce già da riunioni su porto e Pnrr. […]

