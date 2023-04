“SONO STATO RIEMPITO DI INSULTI DI OGNI GENERE DA RENZI” – CARLO CALENDA ESCE ALLO SCOPERTO E SU FACEBOOK RACCONTA LA VERITÀ SUL MEGA SCAZZO CHE HA PORTATO ALLA FINE DEL TERZO POLO: “CI AVREBBE FATTO PIACERE FARLO INSIEME A ITALIA VIVA, MA RENZI HA VOLUTO DIVERSAMENTE” – “DIETRO TUTTO QUESTO C’È SOLO UN FATTO: RENZI TORNATO ALLA GUIDA DI ITALIA VIVA NON HA INTENZIONE DI LIQUIDARLA. DOPO MESI DI TIRA E MOLLA, NE ABBIAMO SEMPLICEMENTE PRESO ATTO…” - VIDEO

1. TERZO POLO: CALENDA, 'SONO STATO RIEMPITO DI INSULTI DI OGNI GENERE DA RENZI E DA IV'

(Adnkronos) - "Sono stato riempito di insulti di ogni genere da Renzi e da Italia viva, non ho mai risposto. I mie rilievi sono stato solo puntuali e di natura Politica. C'è un problema di fiducia politica, bisognerà lavorare perché abbiamo gruppi parlamentari comuni". Lo ha detto Carlo CALENDA in un video sui social.

2. TERZO POLO: CALENDA, 'LO FARA' AZIONE, E' UN IMPEGNO CHE AVEVAMO PRESO'

(Adnkronos) - "Azione farà questo lavoro, è un impegno che avevamo preso. Ci avrebbe fatto piacere farlo insieme a Italia viva, ma Renzi ha voluto diversamente". Lo ha detto Carlo CALENDA, in un video sui social sul partito unico del Terzo polo.

3. AZIONE, STOP A PARTITO UNICO È UNA SCELTA DI ITALIA VIVA

(ANSA) - "Lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare un documento ieri che avevano dichiarato essere già letto e condiviso. Dietro tutto questo c'è solo un fatto: Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito. Scelta legittima ma contrastante con le promesse fatte agli elettori. Dopo mesi di tira e molla ne abbiamo semplicemente preso atto. In un clima volutamente avvelenato da insulti personali da parte di Renzi e di quasi tutti gli esponenti di Italia Viva a Carlo Calenda." Lo riporta una nota di Azione.

