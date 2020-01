“SONO STUFO DI ESSERE INCOLPATO DI TUTTO IN QUANTO MASCHIO BIANCO” - TERRY GILLIAM TORNA A INFILZARE IL #METOO E SFANCULA IL POLITICALLY CORRECT CHE STA UCCIDENDO IL CINEMA: “PER ME È MEGLIO NON ESSERE UN UOMO. MEGLIO NON ESSERE BIANCO. SICCOME NON SONO SESSUALMENTE ATTRATTO DAGLI UOMINI, DEBBO ESSERE UNA LESBICA. COS'ALTRO POSSO ESSERE?...” - VIDEO

Antonio Abate per "www.cineblog.it"

Dopo aver detto la sua in maniera perentoria su Black Panther appena qualche settimana fa, Terry Gilliam ha appena rilasciato un'altra intervista, pubblicata dall'Independent, ai cui microfoni ha avuto modo di trattare un altro argomento delicato.

In coda ad un passaggio relativo ad Harvey Weinstein, dice: «Posso parlarvi di un'attrice che venne da me dicendo: «cosa devo fare per far parte del tuo film, Terry?». Non capisco perché la gente si comporti come se certe cose non accadessero da quando esistono persone di potere.

Mi rendo conto che gli uomini hanno avuto più potere e più a lungo, ma sono stufo, in quanto maschio bianco, di essere incolpato di tutto ciò che c'è di sbagliato in questo mondo. Io non ho fatto niente!».

Parole che oggi rischiano di destare scandalo malgrado la loro ovvietà. E non che Gilliam non si renda conto di non potersene uscire così facilmente, tanto da continuare sulla medesima linea, integrando persino una certa ironia.

«Non mi piacciono i termini bianco o nero. Oramai faccio riferimento a me stesso come maschio con poca melanina (melanin-light male, in originale). Non sopporto questo comportamento semplicistico e tribalista al quale stiamo assistendo. [...] Parlo dell'essere un uomo accusato di tutti i mali del mondo perché di pelle bianca. Quindi per me è meglio non essere un uomo.

Meglio non essere bianco. Ok, siccome non sono sessualmente attratto dagli uomini, debbo essere una lesbica. Cos'altro posso essere? Mi piacciono le femmine. Mi sembra soltanto l'ovvio corollario».

Ma ne ha anche per per il movimento MeToo, sebbene l'esortazione con cui chiosa le affermazioni che seguono tendono ad avere una valenza più ampia e trasversale.

«Viviamo in un'epoca in cui il responsabile dei tuoi fallimenti è sempre qualcun altro, e non mi piace. Voglio che le persone si prendano le proprie responsabilità e non si limitino a puntare il dito sul prossimo dicendo: “mi hai rovinato la vita”».

