“SONO TOTALMENTE DEVASTATO” – JOHNNY DEPP ERA AL CAPEZZALE DI JEFF BECK, MORTO A 78 ANNI PER UNA MENINGITE BATTERICA: I DUE AVEVANO DA POCO CONCLUSO IL LORO TOUR E AVEVANO INTENZIONE DI COLLABORARE A UN NUOVO PROGETTO DOPO IL PRIMO ALBUM INSIEME – IL DOLORE DI RONNIE WOOD, MICK JAGGER E ROD STEWART CHE GLI RENDONO OMAGGIO SUI SOCIAL: “SEI STATO IL PIÙ GRANDE…” - VIDEO

DAGONEWS

beck in michigan nel 2018

Johnny Depp era al capezzale del leggendario chitarrista britannico Jeff Beck poco prima che venisse a mancare e, a quanto si apprende, è rimasto "totalmente devastato" dalla sua morte.

La rockstar, che solo poche settimane fa aveva terminato il tour con l'attore, è morta "serenamente" martedì all'età di 78 anni dopo aver contratto una meningite batterica.

La famiglia ha condiviso la notizia straziante sulla sua pagina Twitter insieme a una foto della star sul palco, con i suoi occhiali da sole e la sua chitarra.

L'ex star degli Yardbirds aveva appena concluso un tour transatlantico con Depp per promuovere il loro album di debutto "18", candidato a tre Brit Awards.

beck e depp tour promozionale album "18"

Beck e Depp avevano un'amicizia molto stretta: i due si sono esibiti insieme in Europa e negli Stati Uniti e insieme hanno pubblicato quello che ora è l'ultimo album pubblicato da Beck, "18", contenente un singolo intitolato "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr".

L'anno scorso Beck e Depp sono stati visti a Newcastle a bere insieme al collega musicista Sam Fender.

beck e depp con sam fender a newcastle

Anche rocker britannici come Rod Stewart, Ronnie Wood e Mick Jagger erano molto legati alla star e gli hanno reso omaggio nella notte.

Jagger ha twittato: «Con la morte di Jeff Beck abbiamo perso un uomo meraviglioso e uno dei più grandi chitarristi del mondo. Mancherà molto a tutti noi».

Il compagno di band dei Rolling Stones, Ronnie Wood, ha aggiunto: «Ora che Jeff se n'è andato, mi sento come se uno dei miei fratelli avesse lasciato questo mondo, e mi mancherà moltissimo. Mando le mie più sentite condoglianze a Sandra, alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato».

Rod Stewart, invece, ha twittato: «Jeff Beck era su un altro pianeta. Alla fine degli anni '60 portò me e Ronnie Wood negli Stati Uniti con la sua band, il Jeff Beck Group, e da allora non ci siamo più guardati indietro. Era uno dei pochi chitarristi che quando suonava dal vivo mi ascoltava cantare e rispondeva. Jeff, sei stato il più grande, amico mio. Grazie di tutto. RIP».

twitt mike jagger

Beck e Depp si sono incontrati per la prima volta nel 2016 e hanno legato grazie al loro amore per le chitarre. Alla fine hanno deciso di lavorare a un album insieme nel 2019.

