4 set 2023 09:03

“SONO TRE GIORNI CHE NON DORMO E NON MANGIO, NON VIVO PIÙ. RICEVO IN CONTINUAZIONE MINACCE DI MORTE” – ANDREA LEOMBRUNI, L’UOMO CHE HA UCCISO A FUCILATE L’ORSA AMARENA A SAN BENEDETTO DEI MARSI, IN ABRUZZO, È FINITO NEL MIRINO DEGLI ANIMALISTI: “HANNO PERFINO CHIAMATO MIA MADRE 85ENNE, TUTTA LA MIA FAMIGLIA È SOTTO UNA GOGNA. HO SBAGLIATO. MI SONO TROVATO ALL'IMPROVVISO QUEST'ORSO E HO FATTO FUOCO PER TERRA. IL FUCILE AVEVA UN SOLO COLPO…” – ORA È PARTITA LA LOTTA CONTRO IL TEMPO PER SALVARE I CUCCIOLI DELL'ORSA: PER CATTURARLI, VENGONO USATI POLLI SPORCHI DEL SANGUE DELLA LORO MADRE...