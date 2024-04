“SONO TROPPO POVERO” - L'EX ASSESSORE REGIONALE LOMBARDO DELLA GIUNTA FORMIGONI MASSIMO BUSCEMI E’ STATO ASSOLTO CON FORMULA PIENA DALL’ACCUSA DI NON AVER VERSATO L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLE FIGLIE E ALLA MOGLIE - DOPO GLI ANNI DELLA POLITICA BUSCEMI AVREBBE AVUTO DELLE ENTRATE MOLTO LIMITATE. NONOSTANTE I 436MILA EURO RICEVUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE BUONA USCITA NEL 2015, NON SAREBBE RIUSCITO A VERSARE QUANTO PATTUITO PER GLI ALIMENTI…

(ANSA) - Troppo povero per versare l'assegno di mantenimento alle figlie e alla moglie. L'ex assessore regionale lombardo Massimo Buscemi (giunta Roberto Formigoni) si è difeso così davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio Cristina Ceffa che oggi lo ha assolto con formula ampia: il fatto non costituisce reato.

L'ex politico, che aveva patteggiato 2 anni e 2 mesi per lo scandalo rimborsopoli nel 2021 e che era stato condannato per falso ad un anno e sei mesi nel 2014, non ha mai versato quanto stabilito per il mantenimento dell'ex moglie e delle due figlie. In tutto 3mila euro al mese che l'ex assessore dal 2015 al 2021 non ha mai versato. Il perché lo ha spiegato il difensore Antonio Argento: dopo gli anni della politica Buscemi avrebbe avuto delle entrate molto limitate.

Nonostante i 436mila euro ricevuti da Regione Lombardia quale buona uscita proprio nel 2015 non sarebbe riuscito a versare quanto pattuito per gli alimenti. Buscemi non è mai comparso in aula durante il procedimento. Perplesse le parti civili, rappresentate dall'avvocato Tiberio Massironi, che ora attendono le motivazioni del giudice.

